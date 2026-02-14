عيسى الخوري: تطوير الصناعات التكنولوجية يجذب الاستثمارات ومدخل لإعادة الشباب اللبناني الى وطنهم

قصّ وزير الصناعة جو عيسى الخوري وصاحب المشروع فادي ضو وعدد من الوزراء والنواب ورؤساء بلديات وشخصيات عسكرية وسياسية واقتصادية شريط الافتتاح ايذاناً بإطلاق أعمال اقامة منطقة الكورة التكنولوجية في بلدة كفرحزير.



وقال الوزير عيسى الخوريا: "ما يقوم به فادي ضو اليوم في الكورة هو مهمّ جداً على صعيد لبنان، بعد مشروعه الأول في حومال. ها هو اليوم ينقل هذه التجربة الرائدة الى كفرحزير في الكورة. ولدى تسلّمي مهامي الوزارية في 8 شباط من العام الماضي، حدّدت أولويّتين وهما تحفيز وتطوير صناعات لبنان التقليديّة، وتطوير الصناعات التكنولوجية التي هي أساس لمستقبل الصناعة اللبنانية. وتجعل من لبنان مركزاً يستقطب الاستثمارات، ويخفّف من هجرة شبابنا المتعلّم من لبنان.



وأصاف: "بعد عشرة ايام على تسلّمي وزارة الصناعة، زرت مدينة حومال التكنولوجية، وأعدّت احدى المحطات تقريراً متلفزاً عن المشروع وكان هذا اثباتاً على اهمية الصناعات التكنولوجية التي تحتاج الى يد عاملة كفؤة ومتعلمة وهذا ما يتميز به شباب وشابات لبنان".



ورأى ان تطوير مناطق صناعية تكنولوجية هو مدخل لإعادة الشباب اللبناني الى وطنهم.