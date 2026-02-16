رئيس الكتائب استقبل تيمور جنبلاط: تأكيد العلاقة الثنائية بين الحزبين

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط.



‎وجرى خلال اللقاء تأكيد العلاقة الثنائية بين الحزبين وضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بينهما في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب التحديات الراهنة.



‎وحضر اللقاء أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومعاون رئيس حزب الكتائب اللبنانية للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر.



‎كما جرى البحث في آخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الوطنية الأساسية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد.



‎ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين الحزبين، والتشاور حيال القضايا الوطنية والاستحقاقات المقبلة.