البساط خلال ورشة عمل في السرايا: الإصلاح لم يعد يقاس بإقرار القوانين بل بآليات التفعيل والتنفيذ

أخبار لبنان
2026-02-16 | 10:10
البساط خلال ورشة عمل في السرايا: الإصلاح لم يعد يقاس بإقرار القوانين بل بآليات التفعيل والتنفيذ
البساط خلال ورشة عمل في السرايا: الإصلاح لم يعد يقاس بإقرار القوانين بل بآليات التفعيل والتنفيذ

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم"، في إطار مشروع "حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح"، ورشة عمل وطنية لمناقشة آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة، وآليات إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، في السرايا الحكومية، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء والسفراء والنواب وممثلين عن المؤسسات والمنظمات المعنية وخبراء وقضاة واختصاصيين.

وقال وزير الاقتصاد في كلمة افتتاحية: "بعد ورشة أولى ركزت على الإطار المفاهيمي والرؤية العامة، إن ورشتنا اليوم تنتقل إلى مرحلة أكثر حساسية وأهمية: آليات التفعيل. فالإصلاح في لبنان لم يعد يقاس بإقرار القوانين فقط، بل بقدرتنا على تحويلها إلى أنظمة تشغيلية فعالة، منسقة، وقابلة للتنفيذ".

وأضاف: "بصفتنا الوزارة المشرفة على هذا الملف، نعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد وجود قانون وهيئة، إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة".

وأكد أن "التحدي لم يعد نظريًا بل أصبح تنفيذيًا"، مشيرًا إلى جهود تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. 

وأوضح أن "الملفات الرئيسية تشمل تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي ونموذج الحوكمة، وإطلاق عملية التفعيل السريع للمشاريع  (Project Activation) وإنشاء مركز خدمات متكامل (One-Stop-Shop) لتسريع التراخيص، وتوقيع اتفاقيات خدمات مع الكهرباء، الجمارك، الاتصالات، والأمن، وتطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع دفاتر الشروط وآليات التلزيم المرتبطة بها".

وأكد أن "هذه ليست تفاصيل تقنية فقط، بل هي عناصر حاسمة لاستعادة ثقة المستثمر"، لافتا الى أن "تأمين الدعم الإداري والتشريعي والمالي من الحكومة ومجلس النواب هو شرط أساسي للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ".

وأشار الى أن "المناطق الاقتصادية الخاصة ليست كجزر معزولة، بل كأدوات استراتيجية لتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الصادرات، واستقطاب استثمارات نوعية".

وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات، موضحًا أن "آلية التفعيل يجب أن تتضمن هيكلية تنسيق واضحة، تحدد: من يتخذ القرار، ضمن أي مهلة، وفق أي مؤشرات أداء (KPIs)، وتحت أي آلية متابعة ومساءلة".

وفي ما خص إصلاح نظام التقاعد، قال: "الإصلاح هنا لا يقتصر على المبادئ العامة، بل يتناول عناصر جوهرية مثل: ضمان الكفاية (Adequacy)، قابلية الانتقال بين الأنظمة (Portability)، إدراج معاش شيخوخة اجتماعي (Social Pension) ".

وأضاف: "لا يمكننا الحديث عن جذب استثمار طويل الأمد في غياب منظومة ضمان اجتماعي واضحة ومستدامة".

ولفت الى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمة بدفع ملف المناطق الاقتصادية الخاصة نحو مرحلة التنفيذ المؤسسي الكامل، بالتعاون مع سائر الوزارات والجهات المعنية، على أمل أن تخرج هذه الورشة بإطار تنفيذي واضح، يترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة".

رئيس الجمهورية تابع مع وزير الخارجية شؤوناً ديبلوماسية ودعا السيناتورة سلوتكين كي تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
بري بحث مع الرئيس الإلماني تطورات لبنان والمنطقة
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصرفية بل بخطة وطنية شاملة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-10

رئيس الجمهورية للخرافي: تطورات إيجابية في الاقتصاد والاستثمار بعد إقرار قوانين الإصلاح المالي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

فريد البستاني شارك في ورشة عمل عن الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

البابا لاون في كلمته الأولى في لبنان: السلام هنا أمنية ودعوة وعطية وورشة عمل مشرعة دائمًا

LBCI
أخبار لبنان
11:13

مكي أطلق مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان" بتمويل ايطالي

LBCI
أخبار لبنان
11:11

الجيش تسلم آليات حفر هبة من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
11:09

رئيس الجمهورية تابع مع وزير الخارجية شؤوناً ديبلوماسية ودعا السيناتورة سلوتكين كي تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

LBCI
أخبار لبنان
10:00

بري بحث مع الرئيس الإلماني تطورات لبنان والمنطقة

LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:12

سلام لـ"بلومبرغ": الحكومة منفتحة على توسيع دورها في "الميكانيزم" وتعزيز الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان

LBCI
آخر الأخبار
04:08

رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة

LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:37

توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

LBCI
أخبار لبنان
07:17

معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

LBCI
صحف اليوم
00:25

رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
01:27

طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 16-2-2026

