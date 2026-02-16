الأخبار
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الخارجية شؤوناً ديبلوماسية ودعا السيناتورة سلوتكين كي تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

أخبار لبنان
2026-02-16 | 11:09
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الخارجية شؤوناً ديبلوماسية ودعا السيناتورة سلوتكين كي تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الخارجية شؤوناً ديبلوماسية ودعا السيناتورة سلوتكين كي تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الخارجية يوسف رجي، ومدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير ابراهيم عساف، عدداً من الشؤون الديبلوماسية في ضوء التقارير الواردة الى وزارة الخارجية.

السيناتورة الاميركية اليسا سلوتكين

واستقبل الرئيس عون، في حضور السفير الاميركي في لبنان السيد ميشال عيسى، السيناتورة عن ولاية ميشيغان الاميركية السيدة اليسا سلوتكين Elissa Slotkin وأجرى معها جولة أفق تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط والعلاقات اللبنانية –الاميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعمال الحربية الاسرائيلية وعدم تقيد اسرائيل بالاتفاق المعلن في 27 تشرين الثاني 2024.

وعرض الرئيس عون للمراحل التي قطعها انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي. وأكد في هذا السياق تصميم لبنان على نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، داعياً الولايات المتحدة الى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي تحتلها واعادة الاسرى.

كما شرح الرئيس عون ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم ليتمكن من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ليس في الجنوب فحسب بل على كل الاراضي اللبنانية. وتناول اللقاء ايضاً العلاقات اللبنانية-السورية والاوضاع الداخلية ومراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية واستعدادات لبنان للتوصل الى تثبيت الاستقرار في الجنوب، مركزاً على ضرورة تفعيل المفاوضات للوصول الى هذه الغاية.

ونقلت السيناتورة Slotkin الى الرئيس عون تحيات الجالية اللبنانية في ولاية ميشيغان مشيرة الى دورهم الفعال في المجتمع الاميركي، ومؤكدة دعمها للبنان وللجيش اللبناني. كما تناول البحث العلاقات بين لبنان وسوريا، لا سيما منها موضوع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم بعد زوال اسباب نزوحهم، والوضع على الحدود بين البلدين. وأكد الرئيس عون في هذا السياق ان الاتصالات مستمرة بين البلدين لمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وشكر الرئيس عون السيناتورة Slotkin على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية للجيش اللبناني، لا سيما طائرات الهليكوبتر التي تسلم لبنان اربعة منها اليوم وسيتسلم اربعة اخرى خلال ايام.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

كما استقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السيد جياني انفانتينو ترافقه عقيلته السيدة لينا الأشقر وافراد العائلة، وفي حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر. 

وشكر انفانتينو الرئيس عون على منح لبنان له ولافراد عائلته الجنسية اللبنانية، بعد اتمام الإجراءات الرسمية المتبعة، وجرى بحث مشروع إنشاء ملعب كرة قدم حديث بمواصفات دولية بتمويل كامل من "الفيفا" ليشكل فرصة كبيرة لتعزيز أداء وفاعلية المنتخب اللبناني والأندية اللبنانية، كما شدد السيد انفانتينو على التزامه حضور لبنان على الخارطة الرياضية الدولية.

كما اطلع الرئيس عون من رئيس "الفيفا" على التحضيرات الجارية لاقامة المونديال في الصيف المقبل، وهي النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً، وتستضيفها الولايات المتحدة  والمكسيك وكندا.

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-08

رئيس الجمهورية تابع مع وزير الداخلية عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس: لتأمين الإيواء للسكان

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-06

وزير خارجية إسرائيل عبر إكس: رئيس أرض الصومال قبل دعوة من نتنياهو للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-11-30

إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود

LBCI
آخر الأخبار
05:34

الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟

LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
آخر الأخبار
09:32

قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع

LBCI
آخر الأخبار
15:22

روني شطح لـ"عشرين 30": لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح بل كانت مضيعة للوقت

LBCI
آخر الأخبار
15:23

روني شطح لـ"عشرين 30": مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصير الإنتخابات النيابية بين مجلس النواب والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

التقرير الشهري المتعلق بتطبيق خطة الجيش لحصر السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026

LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:37

توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:27

طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
07:17

معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

LBCI
صحف اليوم
00:25

رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 16-2-2026

