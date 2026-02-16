الجيش تسلم آليات حفر هبة من الاتحاد الأوروبي

أقيم في قيادة فوج الأشغال المستقل حفل تسلم آليات حفر مقدمة هبة من الاتحاد الأوروبي للجيش، وتم تسلم الهبة بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن أمين القاع ، إضافة إلى عدد من الضباط.



وفي الختام، وجه القاعي كتاب شكر باسم قائد الجيش أكد فيه "تقديره للدعم المتواصل الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي إلى الجيش"، وسلمه إلى السفيرة دو وال.