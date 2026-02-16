بري: الانتخابات بموعدها ولا تأجيل تقنياً

الانتخابات النيابية كان تناولها أيضاً الرئيس نبيه بري في حديث جانبي مع عدد من الصحافيين، مؤكداً أنها ستكون في موعدها ووفق القانون النافذ.