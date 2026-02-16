الأخبار
فريد البستاني يدعو إلى إحياء مشروع مدينة التكنولوجيا في الدامور ضمن إطار منطقة اقتصادية خاصة
أخبار لبنان
2026-02-16 | 12:45
فريد البستاني يدعو إلى إحياء مشروع مدينة التكنولوجيا في الدامور ضمن إطار منطقة اقتصادية خاصة
شارك النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في ورشة عمل وطنية عُقدت في السراي الحكومي، لبحث آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة، إصلاح نظام التقاعد، وتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان.
وحضر ورشة العمل الوزراء عامر البساط، شارل الحاج، جو عيسى الخوري، كمال شحادة، محمد حيدر، حنين السيد، والنواب فادي علامة، بلال عبد الله، وآلان عون، بالإضافة إلى سفراء وخبراء وقضاة ومتخصصين.
ونظّمت الورشة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، في إطار مشروع "حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح".
وخلال أعمال الورشة، ألقى البستاني كلمة شدّد فيها على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن المناطق الاقتصادية الخاصة ليست مجرد أداة استثمارية، بل منصة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار إلى أنه ليس من الضروري البدء من الصفر، إذ يمكن الاستفادة من المشاريع المنجزة سابقًا، مثل مشروع مدينة التكنولوجيا في الدامور، الذي تمت دراسته قبل 24 عاماً تحت اسمBeirut Emerging Technology Zone ، والذي كان ليكون سابقاً على Dubai Media City وDubai Internet City، لكنه لم يُكتب له النجاح آنذاك بسبب التعقيدات السياسية، التحديات التنظيمية، ونقص التمويل.
وأكد البستاني أن إعادة إحياء هذا المشروع ضمن إطار منطقة اقتصادية خاصة متخصصة في التكنولوجيا والابتكار من شأنه خلق بيئة جاذبة للشركات التكنولوجية العالمية، والحد من هجرة الكفاءات اللبنانية، لا سيما من منطقة الشوف، وربط الجامعات بسوق العمل، وتأسيس اقتصاد رقمي تنافسي في لبنان.
وقال: "واجبنا ليس فقط تشريع القوانين، بل تنفيذ مشاريع تشكّل رافعة أساسية للنمو، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والابتكارية، ضمن رؤية وطنية شاملة."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
البستاني
إحياء
مشروع
مدينة
التكنولوجيا
الدامور
منطقة
اقتصادية
أخبار لبنان
2026-01-30
أخبار لبنان
فريد البستاني وأعضاء لجنة الإقتصاد لبّوا دعوة السفير الأميركي
2025-11-24
أخبار لبنان
فريد البستاني يثمّن جهود رسامني: عملٌ عادل في وزارة الأشغال في كلّ المناطق
2026-01-18
أخبار لبنان
البستاني في ذكرى تهجير الدامور: نصلّي لأرواح الشهداء وقدرنا ان نعيش معاً
2026-02-08
أخبار لبنان
وفد نقباء المهن الحرة بحث مع النائب فريد البستاني في اموال النقابات المحتجزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تقارير نشرة الاخبار
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
13:41
تقارير نشرة الاخبار
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
13:36
تقارير نشرة الاخبار
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
13:19
تقارير نشرة الاخبار
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
منوعات
11:46
منوعات
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
09:32
آخر الأخبار
قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع
15:22
آخر الأخبار
روني شطح لـ"عشرين 30": لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح بل كانت مضيعة للوقت
15:23
آخر الأخبار
روني شطح لـ"عشرين 30": مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تقارير نشرة الاخبار
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
13:41
تقارير نشرة الاخبار
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
13:36
تقارير نشرة الاخبار
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
13:28
تقارير نشرة الاخبار
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
13:23
تقارير نشرة الاخبار
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
13:19
تقارير نشرة الاخبار
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
13:17
تقارير نشرة الاخبار
مصير الإنتخابات النيابية بين مجلس النواب والحكومة
13:14
تقارير نشرة الاخبار
التقرير الشهري المتعلق بتطبيق خطة الجيش لحصر السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء...
12:48
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026
09:35
منوعات
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
03:37
أمن وقضاء
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
14:36
آخر الأخبار
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
01:27
تقارير نشرة الاخبار
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
11:46
منوعات
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
07:17
أخبار لبنان
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
00:25
صحف اليوم
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
07:19
خبر عاجل
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
