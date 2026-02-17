وزير الطاقة: اعترضنا على زيادة البنزين والـTVA والحل بتحسين الجباية

كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة X "إعترضنا، خلال جلسة الحكومة أمس، بشكل واضح ومباشر على إقرار أي زيادات ضريبية في هذه المرحلة، وقد سجّلتُ رفضي لطرح زيادة على البنزين وعلى الـTVA، مؤكّدًا أنّ الحل يبقى أولاً في تحسين الجباية من الجمارك والضرائب القائمة.

ورغم اعتراضي، فإنني، من موقعي الوزاري، ملزم بتطبيق ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات.

لذا يجب أن تكون أي خطوة في المستقبل مدروسة ووفق ارقام واضحة، فلا يتكرّر مشهد الامس في مجلس الوزراء."