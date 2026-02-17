الأخبار
ظافر ناصر: يجب اتخاذ خطوات تنفيذية في موضوع الجباية... وسنحسم مسألة الترشيحات قريبًا

أخبار لبنان
2026-02-17 | 04:56
ظافر ناصر: يجب اتخاذ خطوات تنفيذية في موضوع الجباية... وسنحسم مسألة الترشيحات قريبًا

أكّد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر أهمية إصلاح النظام الضريبي، مشدّدًا على أن "كل شخص يجب أن يدفع بحسب مدخوله".
 
ورأى ناصر، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـ LBCI، أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات تنفيذية في موضوع الجباية، بما في ذلك "إعادة هيكلة الإدارة، إصلاح النظام الضريبي، تحديد ضريبة تصاعدية موحدة، فرض ضريبة على الثروة، وضبط أبواب التهريب".

وفي ما يخص الانتخابات، شدّد ناصر على ضرورة حصولها في موعدها، لافتًا إلى أن "هناك أطرافًا لم تسهّل الوصول إلى تسوية التأجيل التقني".
 
وأوضح أن موقف الحزب "رافض للتمديد غير التقني"، لكنّه أشار إلى أن الأمر قد يحتاج إلى "إجماع وطني".
 
وأعلن أن الحزب التقدمي الاشتراكي يعمل يوميًا على مسألة الانتخابات، "سنحسم مسألة الترشيحات قريبًا، ونحن نعمل على أساس حصول الانتخابات في أيار".

أما على الصعيد السياسي والأمني، فقال ناصر إن زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب "تشير إلى أن إرادة الدولة موجودة، وقادرة على القيام بواجباتها تجاه أهل الجنوب، ما يعزز الثقة بين الدولة والناس، وقد يقنع حزب الله بأن الدولة يمكن أن تكون البديل في رعاية الجنوب والحفاظ على أمنه وسيادته".

وبخصوص مجلس النواب، لفت ناصر الى أن "الحزب ليس مع مسار تعطيل المجلس النيابي، ومع أن الرئيس نبيه بري حليفنا، فإننا لا نوافقه ولا غيره على تعطيل المجلس".
 
وأكد أنه لا يمكن أن تسيير البلد على قاعدة "شو مناسبني بهالمرحلة".

في سياق متصل، شدّد ناصر على حرص التقدمي على المصالحة وتثبيتها بين الناس والقوى السياسية، موضحًا أن الرئيس وليد جنبلاط "يخوض معركة لتثبيت الهوية والانتماء في ظل التحولات السياسية الراهنة".
 

أخبار لبنان

ناصر:

اتخاذ

خطوات

تنفيذية

موضوع

الجباية...

وسنحسم

مسألة

الترشيحات

قريبًا

