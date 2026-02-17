الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"اليونيسف" والحكومة اللبنانية وقعتا خطط العمل المشتركة لتعزيز حياة الأطفال في لبنان برعاية سلام وحضوره

أخبار لبنان
2026-02-17 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;اليونيسف&quot; والحكومة اللبنانية وقعتا خطط العمل المشتركة لتعزيز حياة الأطفال في لبنان برعاية سلام وحضوره
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"اليونيسف" والحكومة اللبنانية وقعتا خطط العمل المشتركة لتعزيز حياة الأطفال في لبنان برعاية سلام وحضوره

وقعت "اليونيسف" والحكومة اللبنانية اليوم، في خطوة بارزة لتعزيز العمل التشاركي من أجل الأطفال، خطط العمل المتجددة مع عشر وزارات في السرايا الحكومية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضوره، وهي المرة الأولى التي توقع فيها هذه الاتفاقيات بشكل جماعي وبإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.

ويعكس التوقيع المشترك التزاما واضحا، بالتعاون الشفاف والمنسق والمرتكز على النتائج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويضع الأطفال والمراهقين في صلب السياسات العامة وتقديم الخدمات.

وتحدد خطط العمل المتجددة والأولويات والأدوار والنتائج المتوقعة للفترة 2026–2027، معززة التوافق بين استراتيجيات الحكومة ودعم "اليونيسف" لتحسين حياة الأطفال والشباب وحمايتهم ومشاركتهم ورفاههم في كل أنحاء لبنان.

ووقع الاتفاقيات ممثل "اليونيسف" في لبنان ماركولويجي كورسي ووزراء: المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الشباب والرياضة نورا بيراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الإعلام المحامي د. بول مرقص، والصحة العامة ركان ناصر الدين، والمدير العام لوزارة العدل محمد المصري.

ثم وقع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وكورسي على الإطار العام للاتفاقيات.

وتحدث كورسي عن الاتفاقيات، فقال: "تشكل خطط العمل هذه، الإطار التنفيذي الذي نضمن من خلاله تحقيق أهدافنا لكل طفل، من دون استثناء. فمن خلال مواءمة الأولويات بين الوزارات وترسيخ تعاوننا ضمن الأنظمة الوطنية، نعزز الأسس التي يعتمد عليها الأطفال، من التعليم والصحة إلى الحماية والخدمات الاجتماعية. وبقيادة رئيس الوزراء، والتزام جميع الوزارات الحاضرة اليوم، تتحول خطط العمل هذه من تعهدات مشتركة إلى خطوات عملية واضحة، بما يضمن ترجمة السياسات والإصلاحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس تحدث فرقا في حياة الأطفال والمراهقين في لبنان، لا سيما أولئك الذين يواجهون أشد التحديات".

ويعزز هذا التوقيع الجماعي، المبني على شراكات طويلة الأمد بين اليونيسف والوزارات المعنية، التنسيق بين المؤسسات الحكومية ويدعم جهود الإصلاح المستمرة الرامية إلى تحسين جودة وشمولية وصول الخدمات للأطفال والمراهقين والأسر الأكثر ضعفا.

كما تؤكد "اليونيسف" بهذا التزامها الدائم، العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية لدعم الإصلاحات، وتمتين الأنظمة، وتحويل الخطط إلى تأثير ملموس على الأرض، مرتكزة على مبدأ: كل عمل، من أجل كل طفل.

أخبار لبنان

والحكومة

اللبنانية

وقعتا

العمل

المشتركة

لتعزيز

الأطفال

لبنان

برعاية

وحضوره

LBCI التالي
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
الرئيس الألماني زار المدرسة البحرية في قاعدة جونية البحرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

ممثل "اليونيسف" في لبنان : لإحترام اتفاقّية وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال

LBCI
أخبار لبنان
11:49

اللبنانية الأولى أطلقت "تحالف التربية على المواطنية": المواطنة مسؤولية مشتركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-27

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

حبيب في "اليوم الدولي للمصارف": نحيّي صمود البنوك اللبنانية وجهودها الاستثنائية منذ 2019

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:06

وزير المال ياسين جابر: وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-01

كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

لاريجاني: سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحًا للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود

LBCI
فنّ
2026-02-14

بسبب خلافات بشأن غزة... سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:15

احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة

LBCI
أخبار دولية
06:33

إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
حال الطقس
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More