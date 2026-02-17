"اليونيسف" والحكومة اللبنانية وقعتا خطط العمل المشتركة لتعزيز حياة الأطفال في لبنان برعاية سلام وحضوره

وقعت "اليونيسف" والحكومة اللبنانية اليوم، في خطوة بارزة لتعزيز العمل التشاركي من أجل الأطفال، خطط العمل المتجددة مع عشر وزارات في السرايا الحكومية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضوره، وهي المرة الأولى التي توقع فيها هذه الاتفاقيات بشكل جماعي وبإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.



ويعكس التوقيع المشترك التزاما واضحا، بالتعاون الشفاف والمنسق والمرتكز على النتائج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويضع الأطفال والمراهقين في صلب السياسات العامة وتقديم الخدمات.



وتحدد خطط العمل المتجددة والأولويات والأدوار والنتائج المتوقعة للفترة 2026–2027، معززة التوافق بين استراتيجيات الحكومة ودعم "اليونيسف" لتحسين حياة الأطفال والشباب وحمايتهم ومشاركتهم ورفاههم في كل أنحاء لبنان.



ووقع الاتفاقيات ممثل "اليونيسف" في لبنان ماركولويجي كورسي ووزراء: المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الشباب والرياضة نورا بيراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الإعلام المحامي د. بول مرقص، والصحة العامة ركان ناصر الدين، والمدير العام لوزارة العدل محمد المصري.



ثم وقع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وكورسي على الإطار العام للاتفاقيات.



وتحدث كورسي عن الاتفاقيات، فقال: "تشكل خطط العمل هذه، الإطار التنفيذي الذي نضمن من خلاله تحقيق أهدافنا لكل طفل، من دون استثناء. فمن خلال مواءمة الأولويات بين الوزارات وترسيخ تعاوننا ضمن الأنظمة الوطنية، نعزز الأسس التي يعتمد عليها الأطفال، من التعليم والصحة إلى الحماية والخدمات الاجتماعية. وبقيادة رئيس الوزراء، والتزام جميع الوزارات الحاضرة اليوم، تتحول خطط العمل هذه من تعهدات مشتركة إلى خطوات عملية واضحة، بما يضمن ترجمة السياسات والإصلاحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس تحدث فرقا في حياة الأطفال والمراهقين في لبنان، لا سيما أولئك الذين يواجهون أشد التحديات".



ويعزز هذا التوقيع الجماعي، المبني على شراكات طويلة الأمد بين اليونيسف والوزارات المعنية، التنسيق بين المؤسسات الحكومية ويدعم جهود الإصلاح المستمرة الرامية إلى تحسين جودة وشمولية وصول الخدمات للأطفال والمراهقين والأسر الأكثر ضعفا.



كما تؤكد "اليونيسف" بهذا التزامها الدائم، العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية لدعم الإصلاحات، وتمتين الأنظمة، وتحويل الخطط إلى تأثير ملموس على الأرض، مرتكزة على مبدأ: كل عمل، من أجل كل طفل.