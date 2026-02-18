جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي

هنأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان المسلمين في لبنان والدول العربية الشقيقة والعالم أجمع، واللبنانيين عمومًا، بحلول شهر رمضان ، سائلًا الله أن "يكون شهرًا مباركًا يحمل الخير والطمأنينة والرجاء للجميع".



وقال: "إذ نعيش هذه المناسبة الروحية، فإننا نأمل أن تشكّل محطة لتعزيز التفاهم وترسيخ الثوابت التي تحمي وطننا، وفي مقدّمتها قيام دولة حقيقية قوية وعادلة، تكون الضامن لجميع اللبنانيين، وتبسط سلطتها الكاملة على كل أراضيها، وتنهي مظاهر السلاح غير الشرعي كلها، بما يعيد الاعتبار لمنطق الدولة والمؤسسات".



وأضاف: "كما نتطلع إلى أن تكون هذه الأيام المباركة دافعًا إضافيا لاعتماد نهجٍ مختلف في ممارسة الحكم، يقوم على الشفافية ومكافحة الفساد، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر، بما يعيد الثقة بين الدولة والمواطن، ويضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار".



وتمنى "صومًا مباركًا للإخوة المسلمين، وزمنًا روحيًا مثمرًا لجميع اللبنانيين، على أمل أن يحمل هذا التلاقي الروحي بشائر خير وسلام لوطننا العزيز".