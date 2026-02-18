الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كهرباء لبنان أصدرت بيانا بوضعية تحصيل المحاضر والمتأخرات في المؤسسة منذ نيسان 2025
أخبار لبنان
2026-02-18 | 03:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كهرباء لبنان أصدرت بيانا بوضعية تحصيل المحاضر والمتأخرات في المؤسسة منذ نيسان 2025
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه "في إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، وعملاً بالتعاون القائم مع الهيئات الدولية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الجباية والحد من الهدر الفني وغير الفني، تواصل المؤسسة حملاتها الكثيفة لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم محاضر الضبط في حق المخالفين، ضمن سياسة صارمة واضحة تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بما يضمن حماية المال العام وتأمين العدالة بين المشتركين".
وأشارت الى انه "منذ شهر نيسان 2025 ولغاية تاريخه، تم تنظيم 2938 محضر ضبط في حق المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية، وقد تم تحصيل جزء من إجمالي قيمتها، بينما تم إحالة عدد من المحاضر إلى القضاء للمتابعة القانونية. إنّ التفاصيل المالية وعدد المحاضر مبينة في الجدول التالي:
ملاحظات ما يعادلها بالدولار الأميركي القيمة بالليرة اللبنانية عدد المحاضر المحاضر (من شهر نيسان 2025 لغاية كانون الثاني 2026)
تم تحصيلها بالكامل 2,839,107 $ 254.000.000.000 ل.ل
2938 المحاضر المسددة
يتم تحصيلها تدريجياً 212,290 $ 19.000.000.000 ل.ل 345 المحاضر المحالة إلى القضاء (من أيلول لغاية تشرين الثاني 2025)
تشمل المحاضر المسددة والمحالة إلى القضاء 3.996.480 $ 355.000.000.000ل.ل
3283 القيمة الإجمالية لكل المحاضر منذ نيسان 2025
وأكدت "استمرارها بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ خطتها الإصلاحية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وقد تمكّنت المؤسسة في هذا الإطار من تحصيل متأخرات لـ 10 أشهر بلغت قيمتها الإجمالية 907.265.558.027 ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 10.137.045 دولاراً أميركياً.
وشددت على أن "جباية المتأخرات ومكافحة التعديات تشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، إذ إن الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدي على الشبكة يسهمان مباشرة في تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة".
وتقدمت "بالشكر والتقدير إلى السلطات القضائية والقوى الأمنية على مواكبتها الدائمة لحملات إزالة التعديات، وجهودهم في متابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ حقوق الخزينة العامة".
أخبار لبنان
لبنان
أصدرت
بيانا
بوضعية
تحصيل
المحاضر
والمتأخرات
المؤسسة
نيسان
التالي
الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026
جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-17
وزير الصناعة يُمهل المؤسسات غير المرخّصة حتى 15 نيسان 2026 لتسوية أوضاعها
أخبار لبنان
2026-02-17
وزير الصناعة يُمهل المؤسسات غير المرخّصة حتى 15 نيسان 2026 لتسوية أوضاعها
0
أخبار لبنان
2026-02-03
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
أخبار لبنان
2026-02-03
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
0
أخبار لبنان
2026-01-29
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان دعت إلى إضراب واعتصام تحذيري في 3 شباط
أخبار لبنان
2026-01-29
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان دعت إلى إضراب واعتصام تحذيري في 3 شباط
0
أخبار لبنان
2026-01-26
"كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات على الشبكة: 366 محضرا في مناطق مختلفة
أخبار لبنان
2026-01-26
"كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات على الشبكة: 366 محضرا في مناطق مختلفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:51
عون يؤكد ضرورة تشجيع المستثمرين وإعادة تفعيل "One Stop Shop" في IDAL
أخبار لبنان
05:51
عون يؤكد ضرورة تشجيع المستثمرين وإعادة تفعيل "One Stop Shop" في IDAL
0
أخبار لبنان
05:49
عون عرض الأوضاع مع لاكرافي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس
أخبار لبنان
05:49
عون عرض الأوضاع مع لاكرافي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس
0
أمن وقضاء
05:07
تعميم صورة مطلوبة بجرم سرقة وفرار... هل من يعرف شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
05:07
تعميم صورة مطلوبة بجرم سرقة وفرار... هل من يعرف شيئًا عنها؟
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-02-10
العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة
صحة وتغذية
2026-02-10
العلماء يحدّدون أكثر مرحلة عمرية مُرهِقة في حياة الإنسان… إليكم النتيجة
0
أخبار لبنان
2025-12-31
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
أخبار لبنان
2025-12-31
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
0
أخبار لبنان
2025-12-29
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
أخبار لبنان
2025-12-29
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
0
أخبار لبنان
08:35
شعبة المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح بعد تنفيذها عمليات سرقة
أخبار لبنان
08:35
شعبة المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح بعد تنفيذها عمليات سرقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
4
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
5
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
6
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
7
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
8
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More