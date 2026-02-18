عون عرض الأوضاع مع لاكرافي والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش في باريس

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عضو مجلس النواب الفرنسي عن الفرنسيين في الخارج النائب Amélia Lakrafi الأوضاع العامة في لبنان، والعلاقات اللبنانية - الفرنسية، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.