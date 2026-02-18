عون يؤكد ضرورة تشجيع المستثمرين وإعادة تفعيل "One Stop Shop" في IDAL

الرئيس جوزاف عون أكّد لمجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL) ضرورة العمل على تشجيع المستثمرين وإعادة تفعيل برنامج "One Stop Shop" في المؤسسة، لتمكينها من القيام بدورها كاملاً.