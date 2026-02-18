الأخبار
رئيس الكتائب يلتقي النائب مارك ضو... هذا ما تم التشديد عليه
أخبار لبنان
2026-02-18 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الكتائب يلتقي النائب مارك ضو... هذا ما تم التشديد عليه
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب مارك ضو، وجرى التداول في المستجدات.
وجرى التشديد في الاجتماع، على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة بما يساهم في توحيد الجهود وتحقيق المصلحة الوطنية، كما التأكيد على رفض أي زيادة للضرائب في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وضرورة اعتماد سياسات إصلاحية عادلة لا تُحمّل الناس أعباء إضافية.
كما جرى التأكيد على أهمية إجراء انتخابات المغتربين وفق الآلية التي تضمن مشاركتهم الكاملة في العملية الديمقراطية ورفض حصر تمثيلهم بستة مقاعد؛ مع التشديد على حقهم بالاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ١٢٨ نائبًا.
واعتبر ضو أنّ الارتجال المتسرّع في إقرار زيادات تؤثّر مباشرة على الناس يستوجب منا التنبه له كنواب، لأن مستوى الضغط المعيشي بات يفوق قدرة المواطنين على الاحتمال، لافتًا إلى تنسيق المواقف بشأن كيفية إدارة هذا الملف مع الحكومة وفي المجلس النيابي مؤكدًا الرفض الكامل لأي زيادة ضريبية تطال المواطنين في هذه المرحلة.
وأشار إلى أنّ اللقاء تناول أيضًا أهمية إجراء الانتخابات النيابية بالتوازي مع الإصلاحات الضرورية، معتبرًا أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة بحصر السلاح شمال الليطاني، وتحديد مهلة من قبل الجيش اللبناني تمتد لأربعة أشهر مع إمكانية تمديدها، يشكّل نقطة تحوّل أساسية، لأن إجراء الانتخابات من دون سلاح خارج الشرعية هو شرط لحماية الاستحقاق وضمان حريته.
ولفت إلى أنّ رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أكد حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبًا يساهم في تحسين التمثيل الشعبي وإنتاج مجلس نيابي جديد قادر على نقل لبنان إلى مرحلة مختلفة.
وطالب رئيس مجلس النواب بالإسراع في إدراج القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول الأعمال والدعوة إلى جلسة عامة لإقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يواكب جهود الجيش في حصر السلاح ويجعل القانون الانتخابي قابلًا للتنفيذ.
كما أكد ضو أنّ الهدف هو ضمان انتقال سليم للبنان من مرحلة الميليشيات والوصاية إلى مرحلة سيادية إصلاحية جديدة منبهاً من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
