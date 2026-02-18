الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني اختتم زيارته واشنطن بعد لقاءات بحثت في تطوير قطاع البنية التحتية في لبنان
أخبار لبنان
2026-02-18 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رسامني اختتم زيارته واشنطن بعد لقاءات بحثت في تطوير قطاع البنية التحتية في لبنان
اختتم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني زيارته إلى واشنطن، والتي رافقته خلالها سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الاميركية ندى حمادة معوض، وعاد إلى بيروت بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى تناولت واقع قطاع البنية التحتية في لبنان وآفاق تطويره.
وخلال الزيارة، عقد رسامني ومعوض اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخزانة الأميركية، ووزارة الخارجية الأميركية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، إضافة إلى البنك الدولي. وتمحورت المباحثات حول المبادرات الجارية في قطاع البنية التحتية في لبنان، ولا سيما مشاريع تطوير وتحديث المطارات والمرافئ اللبنانية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين لبنان والولايات المتحدة والبنك الدولي، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ معايير السلامة والاستدامة في المرافق الحيوية.
كما استضافت معوض، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط، جلسة حوارية خاصة مع رسامني، أدارها الزميل الأقدم في المعهد نيكولاس نصار، حيث جرى التطرق إلى التحديات الملحة التي تواجه البنية التحتية العامة في لبنان، واستعراض أبرز الإنجازات المحققة، ومناقشة مسار الإصلاح وتعزيز مقومات الدولة وسيادتها.
وأكدت سفارة لبنان في واشنطن التزامها بـ"مواصلة العمل على توطيد الشراكات الدولية الداعمة لمسيرة لبنان التنموية، وتعزيز استقراره على المدى الطويل، بما ينسجم مع أولويات الحكومة اللبنانية وخططها الإصلاحية".
أخبار لبنان
اختتم
زيارته
واشنطن
لقاءات
تطوير
البنية
التحتية
لبنان
التالي
محاولة "فاشلة" لسرقة محتويات سيّارة..
غرفة بيروت وجبل لبنان تقدم ثلاث سيارات للمجلس الأعلى للجمارك لمساندة جهود إدارة الجمارك في مكافحة التهريب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-26
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
أخبار لبنان
2026-01-26
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
0
أخبار لبنان
2026-02-13
الحجار وشحادة وقعا مشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية
أخبار لبنان
2026-02-13
الحجار وشحادة وقعا مشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية
0
أخبار لبنان
2026-02-06
جولة لوزير الطاقة في جونية متابعة لإزالة المخالفات النهرية وتطوير البنى التحتية للمياه
أخبار لبنان
2026-02-06
جولة لوزير الطاقة في جونية متابعة لإزالة المخالفات النهرية وتطوير البنى التحتية للمياه
0
اقتصاد
2026-01-16
رسامني بحث في تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية
اقتصاد
2026-01-16
رسامني بحث في تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:13
الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك
أمن وقضاء
11:13
الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين وضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك
0
أخبار لبنان
11:11
الخطيب: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
11:11
الخطيب: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
0
أخبار لبنان
11:01
جابر عرض مع رئيس مجلس الانماء موضوع مطمر الجديدة وتفاهم على استئناف عمله غدا
أخبار لبنان
11:01
جابر عرض مع رئيس مجلس الانماء موضوع مطمر الجديدة وتفاهم على استئناف عمله غدا
0
أخبار لبنان
11:00
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي
أخبار لبنان
11:00
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:08
جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي
أخبار لبنان
03:08
جعجع: نتطلع إلى أن تكون الأيام المباركة دافعًا إضافيا لوضع لبنان على سكة التعافي
0
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-10-25
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
أمن وقضاء
2025-10-27
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
0
أخبار لبنان
16:23
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
أخبار لبنان
16:23
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
0
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
أخبار لبنان
06:34
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
أخبار لبنان
04:26
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
0
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
04:19
البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني
0
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أخبار دولية
15:40
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
4
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
5
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
6
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
7
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
14:25
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: ما أوردته احدى القنوات التلفزيونية حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا
8
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
أخبار لبنان
14:22
الحريري: تيار المستقبل سيكون أمام مرحلة جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More