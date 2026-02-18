رسامني اختتم زيارته واشنطن بعد لقاءات بحثت في تطوير قطاع البنية التحتية في لبنان

اختتم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني زيارته إلى واشنطن، والتي رافقته خلالها سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الاميركية ندى حمادة معوض، وعاد إلى بيروت بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى تناولت واقع قطاع البنية التحتية في لبنان وآفاق تطويره.



وخلال الزيارة، عقد رسامني ومعوض اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخزانة الأميركية، ووزارة الخارجية الأميركية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، إضافة إلى البنك الدولي. وتمحورت المباحثات حول المبادرات الجارية في قطاع البنية التحتية في لبنان، ولا سيما مشاريع تطوير وتحديث المطارات والمرافئ اللبنانية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين لبنان والولايات المتحدة والبنك الدولي، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ معايير السلامة والاستدامة في المرافق الحيوية.



كما استضافت معوض، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط، جلسة حوارية خاصة مع رسامني، أدارها الزميل الأقدم في المعهد نيكولاس نصار، حيث جرى التطرق إلى التحديات الملحة التي تواجه البنية التحتية العامة في لبنان، واستعراض أبرز الإنجازات المحققة، ومناقشة مسار الإصلاح وتعزيز مقومات الدولة وسيادتها.



وأكدت سفارة لبنان في واشنطن التزامها بـ"مواصلة العمل على توطيد الشراكات الدولية الداعمة لمسيرة لبنان التنموية، وتعزيز استقراره على المدى الطويل، بما ينسجم مع أولويات الحكومة اللبنانية وخططها الإصلاحية".