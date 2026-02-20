جعجع اعلن اعادة ترشيح ستريدا جعجع وجوزيف اسحق وأطلق الماكينة الانتخابية في قضاء بشري

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، تسمية مرشحي الحزب عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري للانتخابات النيابية 2026، وهما النائبة ستريدا طوق جعجع والنائب السابق جوزف اسحق، إيذاناً بالانطلاق الرسمي للمعركة الانتخابية في القضاء.

وجاء الإعلان خلال اجتماع حاشد من المقر العام للحزب في معراب، أكد خلاله جعجع أنّ الهيئة التنفيذية قررت التجديد لهما بالإجماع، ليس بالأكثرية، انطلاقًا من الصفات التي يتمتعان بها.

وشدد جعجع على أن هذه الانتخابات ليست استحقاقاً عادياً، بل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة وترسيخ سيادتها، وأن بشري ستبقى كما كانت دائماً رأس الحربة في الدفاع عن مشروع الدولة"، واوضح أن "المعركة المقبلة هي معركة وضوح في الخيارات، وثبات في الموقف، وتجديد للثقة الشعبية بمسار سياسي أثبت حضوره على الأرض إنمائياً ووطنياً"، داعياً إلى أوسع حالة استنفار حزبي وشعبي لضمان أعلى نسبة اقتراع وأكبر حاصل انتخابي.

وأُعلن جعجع رسمياً إطلاق الماكينة الانتخابية في القضاء، وفق خطة تنظيمية متكاملة .