مرقص تفقد أرشيف "إذاعة لبنان" ووعد برقمنته كاملاً خلال أشهر
أخبار لبنان
2026-02-20 | 06:47
مرقص تفقد أرشيف "إذاعة لبنان" ووعد برقمنته كاملاً خلال أشهر
زار وزير الإعلام بول مرقص أرشيف "إذاعة لبنان"، في حضور المدير العام للوزارة حسان فلحه، ومدير الإذاعة محمد غريب، ومديرة البرامج ريتا نجيم الرومي، وعدد من المسؤولين عن الأرشيف وجال في أقسامه، مطّلعًا على أوضاع الحفظ ووسائل الحماية والأمان المعتمدة، إضافة إلى آليات التخزين الإلكتروني.
وأعطى توجيهاته بضرورة استكمال كل متطلبات السلامة العامة والتأكد من جهوزية أنظمة الإنذار والحماية وإخضاعها للفحص والتحديث والتجربة الدورية، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الوطني من أي مخاطر محتملة.
كما أوعز باستكمال رقمنة الأرشيف خلال الأشهر القليلة المقبلة، لما لذلك من أهمية في صون المواد التاريخية وتسهيل الوصول إليها وحسن استثمارها على نحو آمن وسليم يحفظ للاذاعة حقوق الملكية الفكرية، عبر تعزيز الفريق البشري العامل على مشروع الرقمنة، من خلال اعتماد دوامات إضافية، بما يسرّع إنجاز المهمة ضمن المهلة المحددة.
0
أخبار دولية
2025-12-21
استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا
أخبار دولية
2025-12-21
استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
0
أخبار لبنان
2026-02-12
رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية
أخبار لبنان
2026-02-12
رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية
0
أخبار لبنان
2025-09-14
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
أخبار لبنان
2025-09-14
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة
