الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان: لضرورة تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، بشدة الهجمات التي شنّتها إسرائيل أمس وأول من أمس على لبنان، بما في ذلك منطقة البقاع ومخيم عين الحلوة الفلسطيني في صيدا.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبنان، ولاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، مشددا على "المسؤولية المباشرة لضامني وقف إطلاق النار، الولايات المتحدة وفرنسا، عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني".



كما شدّد على ضرورة تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري للاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية لوقف الاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني.