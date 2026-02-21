الأخبار
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان: لضرورة تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري
أخبار لبنان
2026-02-21 | 04:08
الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان: لضرورة تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري
دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، بشدة الهجمات التي شنّتها إسرائيل أمس وأول من أمس على لبنان، بما في ذلك منطقة البقاع ومخيم عين الحلوة الفلسطيني في صيدا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبنان، ولاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، مشددا على "المسؤولية المباشرة لضامني وقف إطلاق النار، الولايات المتحدة وفرنسا، عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني".
كما شدّد على ضرورة تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري للاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية لوقف الاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني.
أخبار لبنان
الخارجية الإيرانية
الهجمات الإسرائيلية
لبنان
التالي
وزير الزراعة يُشكّل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية برئاسة لويس لحود
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
السابق
