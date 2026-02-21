حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن الجميع بات يعرف أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تأخير.



وقال: "حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي والذين يراهنون على الخارج سيصابون بالإحباط".



وأشار إلى بعض الأصوات التي بدأت تتحدث بإيعازات خارجية داعية إلى تمديد ولاية المجلس النيابي بدلاً من إجراء الانتخابات.



كما علّق عز الدين على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والقيمة المضافة.