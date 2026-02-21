توجيه التهمة لخمسة أشخاص في فرنسا بتمويل حركة حماس

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية خمسة أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين بإيصال أموال لحركة حماس تحت غطاء مساعدات إنسانية، بحسب ما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب السبت.ووضع المتهمون تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم الجمعة، بحسب ما ذكرت النيابة مؤكّدة معلومات نشرتها صحيفة لو فيغارو، وهم على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير".ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم منها "تمويل مشروع إرهابي"، و"سوء أمانة ضمن عصابة منظمة".ووُجّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في الجمعيتين أو سبق أن عملوا فيهما.