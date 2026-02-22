كميل موراني للـLBCI: الانتخابات يجب أن تحصل بموعدها... وعلى الدولة أن تبادر بشكل جدّي لسحب السلاح شمال الليطاني

أكد مسؤول العلاقات السياسية في الكتلة الوطنية كميل موراني أن موقف الكتلة الوطنية منذ اللحظة الأولى كان أن الانتخابات النيابية يجب أن تحصل في موعدها ومع اقتراع الإغتراب للـ128 نائبا.



واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن الـ6 دوائر "تجليطة كبيرة".



وقال موراني: "نحن كلبنانيين نصوّت في مركز قيدنا وليس في مكان سكننا، والمساواة بين اللبنانيين التي نصّ عليها الدستور تقتضي بأن يصوت المغتربون بمكان إقامتهم وليس نسبة الى مكان سكنهم".

وفي مسألة حصر السلاح بيد الدولة، أشار مسؤول العلاقات السياسية في الكتلة الوطنية الى أن "الدولة اللبنانية أعلنت أنها سحبت السلاح جنوب الليطاني"، قائلا: "نحن شغلتنا نصدّق".



ورأى أن "نزع السلاح المتوسط والثقيل جنوب الليطاني هو مصلحة إسرائيلية، فيما نزع السلاح المتوسط والخفيف شمال الليطاني هو مصلحة لبنانية".

واعتبر موراني أن على الدولة اللبنانية أن تبادر بشكل جدّي لسحب السلاح شمال الليطاني.