الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

باسيل: للتمسك بلبنان الواحد

أخبار لبنان
2026-02-22 | 04:09
مشاهدات عالية
6min
باسيل: للتمسك بلبنان الواحد

شدد رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة ألقاها خلال لقاء في صالون كنيسة السيدة في بلدة قب الياس - قضاء زحلة، بحضور رئيس البلدية صلاح طالب ورئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف، على "ضرورة التمسك بلبنان الواحد وبوحدة الدول، ورفض التقسيم الذي يبرز في الدول المجاورة"، مؤكدا أن "لبنان غني بتنوعه". 

وشدد على "أهمية التوازن بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر".

وجاءت زيارة قب الياس في إطار جولة لباسيل في قضاء زحلة. وقال: "أملنا أن يأخذ البقاع حقه، وأن تكون هناك سياسة زراعية تحمي الزراعة، لأن الزراعة ليست فقط مهنة بل وسيلة عيش أيضاً. ولبنان، رغم صغر مساحته، يُقال إنه ليس بلدا صناعيا، فهل هو بلد خدمات فقط؟".

وأضاف: "هذا غير صحيح، وهذا هو الفكر الذي جعل بلدنا يترهل، ودفعنا إلى أن نكون بلدا مستهلكا، ونقبل أن نعيش في نظام مصرفي تكون فيه العوائد بالفوائد أكبر من أي عمل آخر، من دون أن نفكر كيف ننتج". وتابع: "عندما وضعوا لنا عن قصد نظاماً مصرفياً وسياسة مالية تكون العوائد بالفوائد فيها أكبر من أي عمل، جعلونا نعتاد على الكسل، لأنه مهما عملنا فالأموال في المصرف أفضل، وهكذا أخذوا أموالنا. أخبرونا أن الأموال محفوظة وثبّتوا سعر الدولار، وللأسف الخوف الكبير أن تُمارس السياسة نفسها اليوم تحت عناوين أخرى أوهمونا بها".

من جهة أخرى، لفت باسيل إلى أن "اللبناني المنتشر في الخارج ناجح، لكن دولتنا هي الفاشلة. ولو كان شعبنا فاشلاً لما استمر وصمد، وقد تبيّن أن لديه مؤهلات للصمود بغياب كامل للدولة".

وقال: "عملنا ليحصل المغتربون على الجنسية، وأن نعطيهم حقهم باستعادة الجنسية. فتخيلوا أن لبنانيين هاجروا منذ 150 عاماً واليوم ليس لديهم جنسية. وضعنا قانوناً ليستعيدوا الجنسية، وقاتلنا لتوقيع المراسيم، وحتى اليوم لم تُوقّع".

واستهل باسيل جولته في قضاء زحلة من كسارة، حيث افتتح مكتب الماكينة الانتخابية للتيار، وقال: "زحلة مهمة للبنان وللتيار، وهذه الأهمية تفرض علينا مسؤولية كبيرة". وأكد أن "المطلوب منا العمل أكثر في زحلة"، مشيراً إلى أن "ما تقوم به هيئة القضاء جيد ويجب أن يُستكمل".

بعدها انتقل باسيل إلى لقاء مع أصحاب المهن الحرة وقطاعات مهنية في أوتيل قادري، حيث قال: "سعيد أن نلتقي في زحلة، ولا لزوم لشرح أهمية هذه المدينة بموقعها وحجمها وقدراتها، فهي مركز الخزان الغذائي لكل لبنان، وفيها الزراعة والصناعة، وهي مدينة إنتاج وفيها نوع من اكتفاء ذاتي".

وأضاف: "السؤال ماذا يجب أن نقوم به أكثر في زحلة، في وقت الزراعة والصناعة فيها نشيطتان؟ وهنا نصل إلى أهمية اللامركزية الإدارية التي تعطي زحلة قدرات أكبر، وكذلك أهمية الصندوق الائتماني الذي يوفر الأموال لمشاريع كبرى كالنقل البري والبحري وغيره لزحلة".

وفي ملف الاقتصاد، قال: "الحكومة الحالية لم تقدم أي خطة أو فكرة اقتصادية، وكل ما تقوم به هو ربط الأمور بملفات أخرى"، لافتا إلى أن "هناك أموالا في لبنان، والدليل أننا نستورد كما في العام 2019 بحوالي 20 مليار دولار، وهناك 7 مليارات دولار يمكن أن تصلنا عبر الاغتراب، وبالتالي هناك نحو 12 مليار دولار بيد اللبنانيين، لكن هناك غياباً للسياسة الاقتصادية".

وأضاف: "أنا من الناس الذين دفعوا ثمناً سياسياً وشعبياً لأنني وقفت ضد سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017، ولا يمكن أن نعيش الشعبوية في الحكم. وفي تاريخ لبنان لم يحصل أن صوّت شخص مع القرار في الحكومة وصوّت ضده في مجلس النواب".

ولفت باسيل الى أن "وزير الطاقة لم يوافق فقط بل شارك في القرار واتفق مع أصحاب المحطات على الزيادة، قائلا: "لدي أدلة على ذلك". وأضاف: "نسميها حكومة العجز لأنها كذلك، إذ يسنّون القوانين ويدركون أنها لن تُنفّذ، والخلاصة أن الحكومة زادت 25%، وهذا أتى بعد كل ما حاولناه عندما كنا في وزارة الطاقة لتخفيف كلفة الطاقة".

وتحدث عن مشروع تطوير الطريق الذي يربط زحلة بالمتن عبر بشلاما بكلفة 27 مليون دولار، والذي توقف العمل به، مشدداً على السعي لتنفيذه. وقال: "في مشروعنا الاقتصادي طرحنا مطارات رياق وعكار وحامات، وقد قدمنا هذا الأمر خطيا. وكما يقوم نواب عكار بالدفع لمطار عكار، يجب أن يفعل نواب زحلة للسعي لتنفيذ مشروع مطار رياق، ونتعهد بذلك في المجلس المقبل".

ثم زار باسيل منزل الطوباوي الأب بشارة أبو مراد في زحلة، ثم انتقل إلى صالة كنيسة مار شربل في قاع الريم، حيث عقد لقاءً بحضور رئيس البلدية غسان صليبا ومخاتير. 

وقال: "حتى لو كنا خارج الحكم فنحن لسنا خارج المسؤولية الوطنية، ومن المهم تقديم سياسات اقتصادية. وليس من المعقول أن نأخذ الأموال عبر الضرائب ونحن نعرف أن هناك أموالا مهرّبة إلى الخارج".

وأضاف: "نريد أن نصدر إنتاجاً وفكراً لبنانيين، لا فقط شبابا وعقولا. وعندما نقول إننا نريد الحفاظ على المنتشرين نجد أنفسنا نتحدث وحدنا، رغم أن في ذلك مصلحة للبنان. ونحن نعرف أن الانتشار لا يصوت بأكثريته معنا، لكننا نطالب بحقوقه لأن فكرنا ليس إلغائيا".

وأشار إلى أن "تغيير قانون الانتخابات قبل مدة قصيرة مخالفة دستورية"، متحدثاً عن "مذكرة ربط النزاع ضد وزارة الخارجية". وشدد على أن "لبنان ينتعش بالمنتشرين ونجاحاتهم، ولا نقاتل في هذا الإطار لمصلحة انتخابية بل لوجود لبنان".

وقال: "الانتخابات مناسبة للتواصل مع الناس، ونأمل ألا يكون هناك تعطيل لها، فلا أحد يغيّر قانون الانتخابات في سنة الانتخابات".

واختتم باسيل جولته في قضاء زحلة بافتتاح مكتب "التيار" في بلدة جديتا، وسط استقبال شعبي حاشد.

أخبار لبنان

باسيل

لبنان

زحلة

الانتخابات

LBCI
أمن وقضاء
07:07

الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن

LBCI
أخبار لبنان
06:30

عودة: فلنستيقظ من نوم الإهمال ولنخلع أعمال الظلمة

LBCI
أخبار لبنان
05:05

دريان هنأ بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية: وقفت وتقف دائما الى جانب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

LBCI
منوعات
04:00

سيارة وجوائز بانتظاركم… اكتشفوا ما يُخبّئه "ليالي زمان" في فوروم دو بيروت (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-17

صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
أمن وقضاء
07:44

قوى الأمن: توقيف مطلوب متورّط بسرقة منازل ومحال في جبل لبنان والاعتداء على قاصر

LBCI
أخبار دولية
03:22

ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

LBCI
أخبار دولية
13:39

ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

إليكم ثمن العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:02

مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
حال الطقس
02:14

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار دولية
00:11

تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:42

تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد

LBCI
أمن وقضاء
03:27

جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أخبار لبنان
09:07

البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

