افرام أعلن تحالفاته الانتخابية في كسروان - جبيل
أخبار لبنان
2026-02-22 | 04:34
أعلن النائب نعمة افرام اكتمال التحالفات في قضاء كسروان - جبيل بحيث سيكون على اللائحة النائب فريد الخازن في كسروان والنائب السابق وليد الخوري في جبيل، إضافة الى النائب السابق فارس سعيد انطلاقا من تحالفه مع حزب الكتائب مع ترشيح أمير المقداد عن المقعد الشيعي، آملا أن "تكون هناك حصة نسائية للمقعدين الباقيين في كسروان".
ورأى عبر "صوت كل لبنان"، أن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إجراء الاستحقاق الانتخابي من عدمه بحيث سينعقد مجلس النواب إما لتأجيل تقني لقرابة شهرين إذا وُجد الحل، أو لتأجيل مبدئي لسنة أو اثنتين في حال لم يتم التوصل الى حل سريع وبالتالي تكون هناك حاجة للعمل على قانون انتخاب جديد يكون تأسيسيا للبنان الجديد ينطلق معه مجلس الشيوخ".
وقال: "قانونيا هناك معضلة كبيرة في ما يتعلق بالانتخابات النيابية بحيث يؤكد مجلس الوزراء عدم إمكانية تطبيق القانون النافذ ليس فقط بالكلام بل بالفعل يضاف الى ذلك جواب هيئة الاستشارات فيما أن رئيس مجلس النواب يؤكد إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ. النظام الحالي بحاجة الى قفزة نوعية أو سينهار والخطوة الأولى على طريق النهوض هي قانون انتخابي جديد".
وإذ أكد أنه "جاهز انتخابيًا وان الانتخابات البلدية كانت "بروفا"، لفت الى أن عدم إجراء الانتخابات النيابية يبقى أفضل من إجراء انتخابات فاشلة غير دستورية وغير قانونية وتأتي بنتائج غير واقعية.
أخبار لبنان
نعمة افرام
تحالفات
كسروان
جبيل
الانتخابات النيابية
التالي
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
باسيل: للتمسك بلبنان الواحد
السابق
