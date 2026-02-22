الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فياض: بيانات الإدانة لم تعد تعني شيئا واجتماعات الميكانيزم فارغة ومشبوهة
أخبار لبنان
2026-02-22 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فياض: بيانات الإدانة لم تعد تعني شيئا واجتماعات الميكانيزم فارغة ومشبوهة
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "العدو الإسرائيلي يوغل في هذه الأيام في عدوانيته المتمادية، فيرتكب مجزرة في البقاع، مستهدفاً منازل مدنية وداخل أحياء مكتظة بالمدنيين، فيودي بحياة عشرة شهداء وقرابة ثلاثين جريحاً، وعليه، فإن ما يفوق خطورة هذا التصعيد الميداني، هو الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي أعلن نية العدو بالإحتفاظ بالمواقع المحتلة كحزامٍ أمني له داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك نيته بالإحتفاظ بحزام أمني له داخل الأراضي السورية، وبالتالي، فإن هذا الإعلان، هو موقف شديد الخطورة لا يجوز ان يمر مرور الكرام في الحسابات اللبنانية وفي تقدير الوضع والموقف اللبنانيين".
وسأل خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لشهيده أحمد حسين ترمس في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز: "ماذا يعني هذا الموقف الإسرائيلي الواضح والصريح، والذي يجب الا يكون محل تباين لبناني في تفسيره أو تأويله؟ هذا الموقف الإسرائيلي يعني ان العدو الإسرائيلي يضغط لنزع سلاح المقاومة ليس كمقدمة لإنسحابه، بل كتمهيد ضروري للإحتفاظ بالمواقع اللبنانية المحتلة، وبالتالي إن العدو الإسرائيلي يرمي إلى إزالة سلاح المقاومة والإحتفاظ بالأرض والإستمرار في إنتهاكه للسيادة اللبنانية، وتأكيد حقه المستمر في إستهداف ما يعتبره تهديداً له داخل الأراضي اللبنانية، وفرض إتفاقية أمنية على لبنان وصولاً إلى التطبيع وتبادل العلاقات الاقتصادية".
وقال: "بالمقابل، ما هي المكاسب التي سيجنيها لبنان؟ لا شيء، لا أمن ولا سيادة ولا إستقرار ولا عودة لسكان القرى الحدودية إلى قراهم، وماذا يعني هذا أيضاً؟ الا يعني ان المسار التفاوضي الراهن الذي تخوضه الحكومة اللبنانية، إنما جعل منه الإسرائيلي بغطاء أميركي، مساراً فارغاً خالياً من المعنى لبنانياً، سوى انه يعكس رضوخاً لشروط مفتوحة وخطيرة لا تفضي إلى أي مكاسب لبنانية، بل على العكس، تشكِّل تهديداً خطيراً للمصالح اللبنانية؟"
واعتبر أن "مجزرة البقاع بوصفها تتويجاً لتصعيد إسرائيلي مفتوح، يضعنا جميعاً كلبنانيين، وفي طليعتنا الحكومة، أمام الحقيقة التي لا بد الإعتراف بها ومواجهتها وتحمل المسؤولية في التعاطي معها، وهي انه لا يجوز لهذا الواقع ان يستمر ولا يصح ان نتعايش مع هذه الإعتداءات وكأنها وضع طبيعي يجب أن نتعايش معه، بل لا بد من إعادة تقويم الموقف اللبناني برمته، بهدف الخروج من هذه الوضعية التي باتت أكلافها ثقيلة ومؤلمة".
واعتبر أن "بيانات الإدانة لم تعد تعني شيئاً، واجتماعات الميكانيزم فارغة ومشبوهة، وسياسة التنازلات تشجع الإسرائيلي ولا تدفعه إلى التراجع"، لافتاً إلى أن "إعلان العدو الإسرائيلي عن نيته البقاء في أرضنا وإمعانه في إغتيال شبابنا وتدمير أرزاق أهلنا، هو مسوِّغ بحد ذاته لحق الشعب اللبناني في المقاومة في سبيل الدفاع عن نفسه وأرضه، وخصوصا في ظل سقوط البدائل وفشل الخيارات والرهانات الأخرى".
وقال: "نعلن هذا الموقف، بخلفية الناصح ومن منطلق الحرص وبكل مسؤولية، لأننا نريد فعلاً لا قولاً وبكل جدية ان يدخل الواقع اللبناني في مرحلة جديدة نتمكن فيها من بناء الدولة وإنتاج الإستقرار ونجاح مسار التعافي وحماية السيادة".
أخبار لبنان
علي فياض
حزب الله
لبنان
العدو الإسرائيلي
التالي
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-12
وزير الخارجية للجزيرة: اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل
آخر الأخبار
2025-12-12
وزير الخارجية للجزيرة: اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-12-16
تسلل إسرائيلي إلى الضهيرة ونقل صناديق ذخيرة فارغة مفخخة لتهديد الأهالي
أخبار لبنان
2025-12-16
تسلل إسرائيلي إلى الضهيرة ونقل صناديق ذخيرة فارغة مفخخة لتهديد الأهالي
0
أمن وقضاء
2026-02-10
رقية حسين كمال الدين خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2026-02-10
رقية حسين كمال الدين خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
أمن وقضاء
2025-12-06
نجاة أحمد البكراوي خرجت من منزلها في جب جنين ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2025-12-06
نجاة أحمد البكراوي خرجت من منزلها في جب جنين ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:54
فياض: إعلان إسرائيل البقاء في الأراضي اللبنانية يبرر حق المقاومة
أخبار لبنان
11:54
فياض: إعلان إسرائيل البقاء في الأراضي اللبنانية يبرر حق المقاومة
0
أخبار لبنان
10:35
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
10:35
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
09:06
افرام: حديثي عن كسروان - جبيل قراءة للتحالفات لا إعلان لائحة
أخبار لبنان
09:06
افرام: حديثي عن كسروان - جبيل قراءة للتحالفات لا إعلان لائحة
0
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
0
أخبار دولية
09:42
جهاز الخدمة السرية يعلن قتل شخص حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
أخبار دولية
09:42
جهاز الخدمة السرية يعلن قتل شخص حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
0
آخر الأخبار
09:52
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين في بلدة مارون الراس
آخر الأخبار
09:52
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين في بلدة مارون الراس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:22
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:22
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
2
فنّ
06:44
وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما
فنّ
06:44
وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما
3
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
4
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
6
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
7
أمن وقضاء
07:07
الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن
أمن وقضاء
07:07
الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن
8
أخبار دولية
00:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
أخبار دولية
00:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More