هزة أرضية بقوة 2.6 درجات في منطقة تويتي - قضاء زحلة

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بأنه قد سجّل عند الساعة 22:36 بالتوقيت المحلي من مساء يوم الأحد الواقع فيه 22 شباط 2026، هزة أرضية بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة تويتي - قضاء زحلة.