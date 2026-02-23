الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
9
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان لوزيرة التربية حول ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2026-02-23 | 02:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بيان لوزيرة التربية حول ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية... هذا ما جاء فيه
أكدت وزيرة التربية ريما كرامي، أن مقاربتها لملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية قامت منذ البداية على أسس واضحة وشفافة وعادلة، تضمن حق كل أستاذ مستحق بالتفرّغ من دون أي تدخل، وتصون مساره المهني ضمن الظروف الراهنة ومعالجة تراكمات سنوات طويلة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن انتظام التفرّغ ليس فقط إنصافاً للأساتذة، بل شرطاً أساسياً لصحة الجامعة كمؤسسة أكاديمية عامة، ولاستقرار بنيتها التعليمية والبحثية، والتزامها معايير ضمان الجودة.
ولفتت كرامي في بيان، الى أن عدد المتعاقدين بالساعة تراكم أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة ممارسات معروفة، ما وضع هؤلاء في موقف صعب ان لجهة استقراراهم المهني والعمل في سياق مصير مجهول، أو لجهة مداخيلهم الضعيفة جدا والمشتتة من حيث تاريخ قبضها، او لجهة غياب الضمانات الاجتماعية والتقاعدية.
وشددت على أن هذا وضع غير مقبول على الاطلاق بأي معيار من المعايير، لا من زاوية العدالة الوظيفية فحسب، بل من زاوية سلامة البنية الأكاديمية للجامعة نفسها، "إذ لا يمكن لمؤسسة تعليم عالٍ عامة تطمح إلى تطوير برامجها، وتعزيز إنتاجها البحثي، وترسيخ مكانتها الوطنية والدولية، أن تستمر في إدارة تعليمها عبر تعاقدات ظرفية طويلة الأمد".
وأكدت الوزيرة أن استمرار هذا الخلل البنيوي يشكّل مساساً مباشراً بمعايير الاستقرار الأكاديمي، ويُضعف القدرة على ضمان الجودة، لذلك آلت على نفسها منذ اليوم الأول لتسلمها الوزارة العمل على وضع حد لهذه المأساة من خلال وضع مشروع مرسوم يعيد الانتظام السنوي للتفرغ ويعيد صلاحية القرار فيه الى مجلس الجامعة. لكن مشروع المرسوم اصطدم بحاجز قانوني. عندئذ قررت الوزيرة فتح ملف التفرغ على مصراعيه رغم ما يحمله من تعقيدات وملابسات نتيجة الإرث السابق، حفاظا على مصلحة الجامعة والمتعاقدين.
وقالت: "المسار بدأ باستمارة موحّدة وزّعتها رئاسة الجامعة في آب 2025 للراغبين بالتفرّغ للعام 2025–2026، تضمنت السيرة الأكاديمية، والنصاب في عامي 2023–2024 و2024–2025، والاختصاص، وتاريخ أول تعاقد. جُمعت الاستمارات عبر العمداء في الجامعة ورفعت إلى الوزيرة في تشرين الثاني 2025. وخضع الملف لمراجعة دقيقة من فريق ضمّ الوزيرة ومستشارها الدكتور عدنان الأمين ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، استناداً إلى معايير: النصاب (200 ساعة لغير الموظفين و125–160 للموظفين)، حاجات الكليات والاختصاصات النادرة، والتطابق بين اختصاص المرشح والكلية".
وأضافت: "هذه المعايير تعكس حاجة فعلية، إذ لا يمكن الاستمرار بالتعاقد لأكثر من سنتين بنصاب مرتفع (200 ساعة وما فوق) من دون حاجة حقيقية. وقد تبنى مجلس الوزراء هذه المعايير".
وتابعت: "نتجت لائحة أولى من 1383 اسماً رُفعت إلى مجلس الوزراء، الذي أوصى بمعالجة الخلل في التمثيل الطائفي ضمن المعايير، فأضيف معيار الإنصاف. بناء عليه خُفّضت بعض الأنصبة من دون بحث فردي في الأسماء. ثم رُفعت لائحة محدّثة من قبل الجامعة اللبنانية حيث صار العدد فيها 1653 اسماً، وأُحيلت إلى مجلس الوزراء بتاريخ 16/2/2025. أقرّ المجلس العدد، وقرّر توزيع الأسماء على أربع دفعات واختيارهم وفاقا لقواعد الأقدمية ومراعاة حاجات الكليات والإنصاف".
كما قرر المجلس بدء تطبيق التفرّغ في 1/9/2026، ما يعني خفض العدد بمقدار من سيتقاعدون قبل هذا التاريخ، وإدراج من استُبعدوا بسبب عدم تطابق الاختصاص وإلحاقهم بالكليات المناسبة، ما يؤدي إلى زيادة مقابلة في العدد.
وأكدت الوزيرة بصورة قاطعة:
* لم تُدخل أو تُخرج أي أسماء خلافاً للمعايير.
* لم تُناقش أي حالة فردياً خارج الأطر المحددة.
* تم تطبيق قواعد عامة تحفظ الإنصاف.
وأوضحت أن الملف يعالج ظلماً مزمناً طاول أساتذة متعاقدين يلبّون حاجة تعليمية فعلية، ولا صحة للحديث عن فائض، إذ يبلغ المعدل الوسطي للنصاب في اللائحة 276.2 ساعة، فيما تشهد الجامعة نمواً في أعداد طلابها يبرّر الأعداد المقترحة.
وأكدت أت الجامعة تستحق عناية خاصة والأساتذة المتعاقدون يستحقون اهتماما خاصا. ولكن اعتماد المعايير في قبول الترشيحات ينجم عنه آليا استبعاد الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير. لذلك وحرصاً على العدالة، سيُفتح بعد إعلان الأسماء باب المراجعات الخطية والتظلم لدى رئاسة الجامعة ضمن مهلة محددة، لدراستها موضوعياً ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وجددت كرامي التزامها ببذل كل جهد لازم لإخراج الملف من الاستنسابية والزبائنية، وترسيخ آلية مؤسساتية شفافة تضمن العدالة والاستقرار الأكاديمي للجامعة اللبنانية، داعية القوى السياسية، قبيل الانتخابات النيابية، إلى دعمه وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية.
أخبار لبنان
لوزيرة
التربية
التفرّغ
الجامعة
اللبنانية...
التالي
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
هزة أرضية بقوة 2.6 درجات في منطقة تويتي - قضاء زحلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-27
بيان من بلدية صيدا... هذا ما جاء فيه
أمن وقضاء
2026-01-27
بيان من بلدية صيدا... هذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2025-12-15
بيان لمجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-12-15
بيان لمجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2026-02-13
رئيس الرابطة المارونية يدعو إلى تصحيح الخلل في قرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
2026-02-13
رئيس الرابطة المارونية يدعو إلى تصحيح الخلل في قرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2026-02-11
جابر بحث مع بدران في "ملف التفرغ": نهوض الجامعة اللبنانية واحد من أساسيات استنهاض الوطن
أخبار لبنان
2026-02-11
جابر بحث مع بدران في "ملف التفرغ": نهوض الجامعة اللبنانية واحد من أساسيات استنهاض الوطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
0
أخبار لبنان
09:17
سفيرة لبنان في روما من مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يضمن بقاء مسؤولية الأمن بيد المؤسسات الشرعية للدولة
أخبار لبنان
09:17
سفيرة لبنان في روما من مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يضمن بقاء مسؤولية الأمن بيد المؤسسات الشرعية للدولة
0
أخبار لبنان
08:55
رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:55
رئيس الحكومة تابع مع جابر والزين مسألة أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:50
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
أخبار لبنان
08:50
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أمن وقضاء
09:19
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
0
أخبار دولية
07:17
المالكي: نريد حصر السلاح بيد الدولة في العراق ولن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق
أخبار دولية
07:17
المالكي: نريد حصر السلاح بيد الدولة في العراق ولن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق
0
أخبار دولية
07:49
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:49
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
02:39
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
أخبار دولية
02:39
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما
أخبار لبنان
07:58
كتلة تحالف التغيير طالبت مصرف لبنان بالعمل على ملف شركة optimum وتفاصيل العقود التي تمت بينهما
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
إجتماع مدير عام النقل مع السوريين لمتابعة قضية الشاحنات المبردة بين لبنان وسوريا...
تقارير نشرة الاخبار
07:57
إجتماع مدير عام النقل مع السوريين لمتابعة قضية الشاحنات المبردة بين لبنان وسوريا...
0
أخبار لبنان
07:55
اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون
أخبار لبنان
07:55
اجتماع بين البساط وهاني... تأكيد على ضرورة التشدد بالرقابة من دون اي تهاون
0
أخبار لبنان
07:54
بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة
أخبار لبنان
07:54
بارو: الهدف من مؤتمر دعم الجيش هو تمكين لبنان من بناء دولة قوية وذات سيادة
0
أخبار دولية
07:49
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:49
اجتماع للكابينت الإسرائيلي بحث ملفي إيران ولبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:36
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
أخبار لبنان
06:36
حمدان: إجراء الانتخابات من دون الـ"ميغاسنتر" ومن دون تمكين المغتربين من التصويت لـ128 نائباً غير قانوني
0
أخبار دولية
04:41
إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"
أخبار دولية
04:41
إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"
0
أخبار دولية
02:39
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
أخبار دولية
02:39
كايا كالاس تدعو إلى "حل دبلوماسي" لملف إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
آخر الأخبار
06:44
معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته
2
أخبار لبنان
02:56
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
أخبار لبنان
02:56
بري: لم آت على ذكر أي سفير على الإطلاق
3
حال الطقس
00:54
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
حال الطقس
00:54
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس
4
أخبار لبنان
10:35
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
10:35
برّي لـ"الشرق الأوسط": الانتخابات النيابية في موعدها
5
منوعات
10:00
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
10:00
"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-2-2026
8
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More