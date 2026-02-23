رسامني التقى مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والنائبين جعجع وإسحاق

إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، حيث جرى البحث في مجالات التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة والبرنامج، وبخاصة في ما يتصل بالمشاريع ذات البعد التنموي والبنى التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة في دعم البرامج التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير القدرات المؤسساتية، بما ينسجم مع أولويات خطة العمل التي تعتمدها وزارة الأشغال العامة والنقل.كما استقبل الوزير رسامني مساء اليوم النائب ستريدا جعجع، يرافقها النائب جوزاف إسحاق.وجرى عرض عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية تعود لقضاء بشري التي تعنى بها الوزارة.