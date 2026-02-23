باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الوزير السابق جان لوي قرداحي في منزله في جبيل في اطار زيارته إلى المدينة، يرافقه نائبه غسان الخوري ومستشاره السياسي الدكتور أنطوان قسطنطين، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، الرئيس السابق لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" المهندس جان جبران، منسق القضاء المختار جورج طنوس ومنسقة المدينة نانسي صليبا القدوم، في حضور مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور حسّان العكرة، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل كريستيان القصيفي ومخاتير المدينة جورج زغيب وميشال ابي شبل وعدد من مخاتير القضاء وابناء المدينة.



ورحب قرداحي بباسيل والوفد المرافق، عارضاً قراءة للواقع الجبيلي السياسي والانتخابي، واصفا باسيل بـ"الزعيم الوطني"، متمنيا عليه نقل تحيات الحاضرين إلى الرئيس عون وودعواتهم له بالعمرالمديد.



بدوره تحدث باسيل عن "التاريخ الوطني لهذا البيت وما قدمه في سبيل لبنان، وعن العلاقة التي تربطه بقرداحي الذي كان يدافع عن حقوق المواطنين يوم تسلم وزارة الاتصالات".



وقال: "الوزير قرداحي الذي حافظ على المال العام يوم كان وزيرا ، يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي، والفكر السياسي اللبناني، ونأمل ان نحافظ على ذلك في الاستحقاق الانتخابي"، وشدد على اهمية "الوحدة الوطنية والمسيحية".



وأمل ان "نتعاون معاً في الاستحقاقات الوطنية التي تنتظرنا رغم التحديات التي نعيشها، والا تتغلب الشعبوية على خطابنا".



وكان باسيل زار دير سيدة المعونات حيث كان في استقباله رئيس الدير الاب جان بول الحاج ورهبان الدير وقام باسيل بزيارة في الكنيسة، وجال في ارجاء الدير واطلع على معالمه وتاريخه الأثري.