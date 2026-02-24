الرئيس عون اكد للنقيب زيدان ملاحقة منتحلي صفة أطباء الأسنان والتشدد بحق العيادات غير الشرعية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لنقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور زياد زيدان وأعضاء مجلس النقابة "ملاحقة الأجهزة الأمنية، ولا سيما أمن الدولة، لمنتحلي الصفة والعيادات غير الشرعية،" مشدداً على" أهمية التعاون بين النقابة والقوى الأمنية لوضع حدّ للمخالفات".

