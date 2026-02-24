صدي من طرابلس: انتهاء ألاعمال في مغارة وادي هاب ومجرى النبع وعودة ضخ المياه إلى مستواه الطبيعي

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، أعلن خلاله "انتهاء أعمال في مغارة وادي هاب ومجرى النبع بعد الانهيار الذي أدى إلى انسداد عدد من الفتحات التي تمر عبرها مياه الشفة المغذية لمدينة طرابلس"، مؤكدا "عودة ضخ المياه إلى مستواه الطبيعي".وأعلن صدي "انتهاء الأعمال وعودة المياه إلى طبيعتها داخل المغارة"، مشيرا إلى أن "الأزمة التي بدأت قبل نحو شهر أدت إلى تراجع التغذية اليومية من ما بين 35 و40 ألف متر مكعب إلى ما يقارب 4 أو 5 آلاف متر مكعب يوميا، ما استدعى تحركا عاجلا لتدارك النقص الحاد في الإمدادات".وأوضح أن "مؤسسة مياه لبنان الشمالي باشرت فوراً التواصل مع يونيسف لطلب الدعم الفني، فكلفت الأخيرة شركة BTD بالكشف الميداني على النفق والمنشآت وتحديد الإجراءات العاجلة والمتوسطة والبعيدة المدى، على أن تكون الأولوية لإعادة تأمين المياه إلى المدينة في أسرع وقت ممكن".وقال: "تمكنت المؤسسة خلال فترة المعالجة، من تعويض جزء من العجز عبر مصادر بديلة، وتحديدا من منشآت تابعة لها، ما أتاح توفير ما بين 15 و20 ألف متر مكعب يومياً، بالتوازي مع اعتماد جدول توزيع مدروس يراعي العدالة والواقع القائم".وأكد أن "المعالجة التي أنجزت، تشكل حلا سريعا أعاد مستوى المياه إلى ما كان عليه"، مشددا على "العمل لوضع خطة مستدامة تمنع تكرار الأزمة، ولا سيما خلال فصل الصيف حين ينخفض منسوب المياه بشكل طبيعي، وعلى أن حماية مغارة مياه الشفة ليست مجرد مسألة تقنية، بل مسؤولية وطنية ترتبط مباشرة بالأمن المائي والصحي لأبناء طرابلس".وأشار إلى أن "الاتفاق مع اليونيسف وBTD يقضي بإجراء كشف ميداني جديد خلال الصيف المقبل، لتقييم وضع النفق والمنشآت بشكل معمق، واقتراح الحلول الدائمة الكفيلة بضمان استمرارية التغذية ومنع أي انهيارات أو انسدادات مستقبلية".وشكر "أهالي طرابلس على صبرهم وتفهمهم وترشيدهم الاستهلاك خلال فترة الأزمة"، منوهًا بـ"تعاون النواب وبلدية طرابلس بشخص رئيسها ورئيس الاتحاد ونقابة المهندسين، والفاعليات كافة، إضافة إلى اليونيسف وشركة BTD والقيمين على مؤسسة مياه لبنان الشمالي"، مؤكداً أن "العمل المشترك بين الدولة والشركاء الدوليين والهيئات المحلية هو السبيل لضمان الأمن المائي لأبناء المدينة".