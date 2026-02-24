الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صدي من طرابلس: انتهاء ألاعمال في مغارة وادي هاب ومجرى النبع وعودة ضخ المياه إلى مستواه الطبيعي

أخبار لبنان
2026-02-24 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صدي من طرابلس: انتهاء ألاعمال في مغارة وادي هاب ومجرى النبع وعودة ضخ المياه إلى مستواه الطبيعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
صدي من طرابلس: انتهاء ألاعمال في مغارة وادي هاب ومجرى النبع وعودة ضخ المياه إلى مستواه الطبيعي

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، أعلن خلاله "انتهاء أعمال في مغارة وادي هاب ومجرى النبع بعد الانهيار الذي أدى إلى انسداد عدد من الفتحات التي تمر عبرها مياه الشفة المغذية لمدينة طرابلس"، مؤكدا "عودة ضخ المياه إلى مستواه الطبيعي".

وأعلن صدي "انتهاء الأعمال وعودة المياه إلى طبيعتها داخل المغارة"، مشيرا إلى أن "الأزمة التي بدأت قبل نحو شهر أدت إلى تراجع التغذية اليومية من ما بين 35 و40 ألف متر مكعب إلى ما يقارب 4 أو 5 آلاف متر مكعب يوميا، ما استدعى تحركا عاجلا لتدارك النقص الحاد في الإمدادات".

وأوضح أن "مؤسسة مياه لبنان الشمالي باشرت فوراً التواصل مع يونيسف لطلب الدعم الفني، فكلفت الأخيرة شركة BTD بالكشف الميداني على النفق والمنشآت وتحديد الإجراءات العاجلة والمتوسطة والبعيدة المدى، على أن تكون الأولوية لإعادة تأمين المياه إلى المدينة في أسرع وقت ممكن".

وقال: "تمكنت المؤسسة خلال فترة المعالجة، من تعويض جزء من العجز عبر مصادر بديلة، وتحديدا من منشآت تابعة لها، ما أتاح توفير ما بين 15 و20 ألف متر مكعب يومياً، بالتوازي مع اعتماد جدول توزيع مدروس يراعي العدالة والواقع القائم".

وأكد أن "المعالجة التي أنجزت، تشكل حلا سريعا أعاد مستوى المياه إلى ما كان عليه"، مشددا على "العمل لوضع خطة مستدامة تمنع تكرار الأزمة، ولا سيما خلال فصل الصيف حين ينخفض منسوب المياه بشكل طبيعي، وعلى أن حماية مغارة مياه الشفة ليست مجرد مسألة تقنية، بل مسؤولية وطنية ترتبط مباشرة بالأمن المائي والصحي لأبناء طرابلس".

وأشار إلى أن "الاتفاق مع اليونيسف وBTD يقضي بإجراء كشف ميداني جديد خلال الصيف المقبل، لتقييم وضع النفق والمنشآت بشكل معمق، واقتراح الحلول الدائمة الكفيلة بضمان استمرارية التغذية ومنع أي انهيارات أو انسدادات مستقبلية".

وشكر "أهالي طرابلس على صبرهم وتفهمهم وترشيدهم الاستهلاك خلال فترة الأزمة"، منوهًا بـ"تعاون النواب وبلدية طرابلس بشخص رئيسها ورئيس الاتحاد ونقابة المهندسين، والفاعليات كافة، إضافة إلى اليونيسف وشركة BTD والقيمين على مؤسسة مياه لبنان الشمالي"، مؤكداً أن "العمل المشترك بين الدولة والشركاء الدوليين والهيئات المحلية هو السبيل لضمان الأمن المائي لأبناء المدينة".
 

أخبار لبنان

طرابلس:

انتهاء

ألاعمال

مغارة

ومجرى

النبع

وعودة

المياه

مستواه

الطبيعي

LBCI التالي
سلامة أعلن اطلاق فعاليات شهر الفرنكوفونية في لبنان
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-19

صدي في اجتماع خصص لعرض سبل إيجاد حلول سريعة لأزمة مياه نبع هاب: الأعمال الميدانية تنطلق الأربعاء والخميس

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-22

الدفاع المدني: عودة الرقم 125 الى العمل بعد إنتهاء الأعمال التقنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-20

"الطاقة" طلبت من "الداخلية" الإيعاز للمحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخ المياه المخالِفة على طول مجرى الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-19

الـLBCI داخل مغارة نبع هاب المنقطع عن طرابلس... والسبب: انهيار صخري!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:15

إيران تؤكّد على روابطها الثقافية مع لبنان وتعتبر النظام الصهيوني التحدّي الرئيسي للمنطقة

LBCI
اقتصاد
12:08

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
أخبار لبنان
11:44

نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا

LBCI
أخبار لبنان
11:39

رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:51

إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان.. وبيروت تتمسّك بالمرجعية الدولية (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-27

في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-22

صلة بين الرياضة والسيطرة على الغضب... هذا ما اكتشفه الخبراء حديثًا

LBCI
فنّ
2025-09-15

ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:20

سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...

LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:53

زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
07:04

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
حال الطقس
01:37

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

LBCI
أخبار لبنان
09:44

جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
15:44

مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More