الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة الأميركية وقعتا مذكّرة تفاهم لتعزيز قطاع التنمية الاجتماعية في لبنان

أخبار لبنان
2026-02-24 | 08:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة الأميركية وقعتا مذكّرة تفاهم لتعزيز قطاع التنمية الاجتماعية في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة الأميركية وقعتا مذكّرة تفاهم لتعزيز قطاع التنمية الاجتماعية في لبنان

وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ف والجامعة الأميركية في بيروت، إنطلاقًا من التزامهما المشترك بتعزيز قطاع التنمية الاجتماعية في لبنان من خلال الأدلة والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، من خلال منصة المشورة للجهات الحكومية، مذكّرة تفاهم تهدف إلى تأسيس إطار شامل للتعاون الطويل الأمد بينهما".



جمع حفل التوقيع الذي أُقيم في الجامعة الأميركية في بيروت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ونائب الرئيس الأول لشؤون التطوير وإنماء الأعمال في الجامعة الدكتور عماد بعلبكي، ووكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور زاهر ضاوي، إلى جانب الإداريين وأفراد الهيئة التعليمية والباحثين في الجامعة، وممثّلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.



وأوضح بيان للجامعة ان المذكّرة أرست أسُس العمل المنسّق بين الجهتين، داعمةً جهود الوزارة لتعزيز أنظمة البيانات والتحليلات، وتحسين عملية التخطيط للسياسات العامة، والتقدّم بإصلاح القطاع الاجتماعي من خلال الأدلة والمساءلة. يجمع هذا التعاون، الذي يستفيد من الخبرات في مختلف الكليّات ومراكز الأبحاث في الجامعة الأميركية في بيروت، ما بين كليّة الآداب والعلوم، وكليّة سليمان العليان لإدارة الأعمال، وكليّة مارون سمعان للهندسة والعمارة، وكليّة العلوم الصحية، ممّا يظهر أهمية التعاون متعدّد التخصّصات للتصدّي لتحديات السياسة الاجتماعية المعقّدة على نحوٍ متكامل وفعّال.



من أبرز مكوّنات المذكّرة تأسيس إطار لإشراك طلاب الجامعة الأميركية في بيروت كمتطوّعين في مراكز الخدمات الانمائية التابعة للوزارة في مختلف أنحاء لبنان، بحيث يدعم الطلاب المتطوّعون الخدمات الاجتماعية والبرامج المجتمعية التي أطلقتها الوزارة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.



وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، شدّد الدكتور فادي الجردلي المدير والمؤسّس المشارك لمنصة المشورة للجهات الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت، على "أهمية ربط المعرفة العلمية باحتياجات القطاع العام"، قائلًا، "يُمثّل توقيع مذكّرة التفاهم اليوم إنجازًا مهمًا في تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والحكومة. وهو يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز صناعة السياسات المستندة إلى الأدلة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين عملية تقديم الخدمات الاجتماعية في لبنان."



وأوضح الدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، كيف ستُنفَّذ مذكّرة التفاهم بصورة فعّالة، مركزّةً على ترجمة الأبحاث الأكاديمية إلى إجراءات وبرامج عملية تدعم القطاع الاجتماعي في لبنان بشكل مباشر. كما شدّد على التزام الجامعة بضمان أن يكون لهذه الشراكات أثر ملموس وواقعي.



وأكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن "هذه المذكّرة تعكس التزامنا ببناء سياسة عامة مستندة إلى الأدلة وتقوية الجسر الممتدّ ما بين المعرفة والتنفيذ. نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نؤمن بأن الحماية الاجتماعية الفعّالة تتطلّب تعاونًا متعدّد التخصّصات، ومشاركة الشباب، وشراكات مؤسسية تترجم الأبحاث إلى أثر حقيقي. هكذا نبني دولة اجتماعية حديثة، من خلال التعاون والخبرة والمسؤولية المشتركة."



تُعَدّ هذه المذكّرة ، وفق البيان ، خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون ما بين الأوساط الأكاديمية والحكومة، إذ تضع الأدلة والابتكار وبناء القدرات في صميم إصلاح القطاع الاجتماعي. تسعى هذه الشراكة، من خلال ترجمة البحث إلى عمل وإشراك الطلاب والمهنيين في تحديات السياسات على أرض الواقع، إلى خلق أثر دائم في القطاع العام والمجتمع ككُلّ.

أخبار لبنان

الشؤون

الاجتماعية

والجامعة

الأميركية

وقعتا

مذكّرة

تفاهم

لتعزيز

التنمية

الاجتماعية

لبنان

LBCI التالي
الصدي تفقد منشآت النفط في البداوي
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت مذكرة تفاهم مع Oracle بحضور السفير الأميركي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-09

مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة "USJ" وشركة "HTECH"

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-12

وزير الزراعة زار أنطلياس وشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي والابتكار البيئي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:32

رسامني التقى النائبين مسعد وعون وبحث معهما شؤونًا إنمائية مناطقية

LBCI
أمن وقضاء
13:26

ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل يأتي الدعم للجيش والقوى الأمنية؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-09

الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين كانوا يخرجون من نفق في رفح

LBCI
اقتصاد
2026-01-05

كنعان بعد جلسة لجنة المال: اجماع نيابي على دور وزير الصحة وطلب نقل ٨٠٠٠ مليار من الاحتياط إلى بند الاستشفاء

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-01

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و 8 جرحى في 6 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
رياضة
2025-09-14

القضاء الرياضي البرازيلي يعلّق ايقاف المهاجم برونو هنريكي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة

LBCI
أمن وقضاء
13:26

ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل يأتي الدعم للجيش والقوى الأمنية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تهدد بضرب البنى التحتية في لبنان إذا هاجمها حزب الله في حال مواجهة بين إيران والولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
اقتصاد
12:08

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
حال الطقس
01:37

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

LBCI
أخبار لبنان
07:04

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
أخبار لبنان
09:44

جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More