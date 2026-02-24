شحادة عرض مع السفير الأرميني سبل تعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية واستقبل أنطوانيت شاهين

استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في مكتبه، في الوزارة، السفير الأرميني سارمن باغداساريان وعقيلته تالار كازارجيان، ونائب رئيس البعثة أليك غاريبيان.وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان وأرمينيا، لا سيما في المجالات التكنولوجية، إضافة إلى التداول في مشاريع مشتركة يمكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة.كما تم التطرق إلى التحضير لزيارة مرتقبة لأرمينيا بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.واستقبل شحادة سفيرة حقوق الإنسان لدى ACAT فرنسا أنطوانيت شاهين، التي قدمت له كتابها "جرمي البراءة" الصادر عن دار "النهار"، والذي يروي تجربتها خلال فترة اعتقالها في زمن النظام الأمني اللبناني–السوري، وما رافقها من مواكبة دولية من منظمات حقوق الإنسان.وأطلعته شاهين على نشاطها الحقوقي، حيث تتابع جهودها في عدد من الدول للدعوة إلى احترام كرامة الإنسان ونبذ العنف.