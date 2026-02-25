الرئيس بري استقبل مستشار الرئيس عون وبحثُ في تطورات الأوضاع

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندرية رحال، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة واخر المستجدات.