الرواتب اعتباراً من صباح الغد...

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين، وبات بإمكانهم سحب رواتبهم كل من مصرفه الخاص اعتباراً من صباح غدٍ الخميس كل من مصرفه الخاص".