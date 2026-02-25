شحادة وعيسى الخوري وقعا مذكرة تفاهم بين وزارتي الدولة لشؤون التكنولوجيا والصناعة لتعزيز التحول الرقمي

وقع وزيري الصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي في القطاع الصناعي، في حضور مسؤولين وموظفين في كلا الوزارتين.عيسى الخوريوأكد الوزير عيسى الخوري "التنسيق والتعاون بين الوزراء في الحكومة، لتفعيل الآداء وتطوير النشاط الاداري والحوكمة وتشجيع استخدام التكنولوجيا كي تصبح الإدارة العامة حديثة ومرنة"، مشيدا ب"جهود الوزير شحادة رغم محدودية الإمكانات"، وقال: "نوقع اليوم هذه المذكرة كي تتفعل الخبرات في وزارة الصناعة، وتوضع بتصرف المواطنين والصناعيين"، معتبرا ان "العمل المؤسساتي هو الأساس لتطوير الادارة العامة".شحادةمن جهته، شدد الوزير شحادة على "التعاون المستمر بين الوزارتين"، معتبرا أن "العمل بالمذكرة يهدف إلى ترسيخ العمل المؤسساتي ووضع إطار مستدام للتنسيق والتطوير"، مشددا على أن "التكنولوجيا هي أداة لتحسين أداء الإدارات العامة كافة، بما ينعكس تزخيما للإنتاجية وتسريع الخدمات".