فرنجيه تقدّم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون 14 عاما

أعلن النائب طوني فرنجيه ،أنّه تقدّم اليوم باقتراح قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي من قبل الأطفال دون ال 14 عاماً.



وكتب عبر حسابه على منصة "x": "من أجل حماية أطفالنا، تقدمت اليوم باقتراح قانون يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال في لبنان الذين لم يتجاوز عمرهم 14 سنة".