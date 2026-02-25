نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية

أعلنت نقابة مخلصي البضائع المرخّصين في لبنان برئاسة دافيد جابر، أن التأخير الحاصل في إنجاز المعاملات الجمركية سببه أعطال تقنية وبطء في "نظام نجم" المعتمد لدى إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك في مختلف المرافئ اللبنانية.



وأوضحت النقابة في بيانٍ، أن الخلل تقني بحت وخارج عن إرادة المخلصين الجمركيين، مؤكدةً أن المتابعة مستمرة مع الجهات المعنية والعمل جارٍ لمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن وإعادة انتظام العمل.



وشددت على حرصها الشديد على إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ودقة فور عودة النظام إلى طبيعته.