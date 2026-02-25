الأخبار
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرقص في مؤتمر صحافي مع لجنة معالجة أوضاع الأطفال مكتومي القيد: على الوزارات والإدارات المعنية مسؤولية كبيرة بالتصدي لهذه الظاهرة
أخبار لبنان
2026-02-25 | 09:46
أخبار لبنان
2026-02-25 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
مرقص في مؤتمر صحافي مع لجنة معالجة أوضاع الأطفال مكتومي القيد: على الوزارات والإدارات المعنية مسؤولية كبيرة بالتصدي لهذه الظاهرة
عقد وزير الإعلام المحامي بول مرقص مؤتمرا صحافيا مع اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد في وزارة الإعلام، بحضور المدير العام للوزارة حسان فلحه، رئيسة اللجنة أليس كيروز سليمان، المديرة التنفيذية لجمعية أفال (دار الطفل اللبناني) أمل فرحات وعدد من أعضاء اللجنة.
مرقص
بداية، قال مرقص: "ان موضوع مكتومي القيد ليس مجرد شعار فحسب يمكن أن يستدر عطفا أو دعما من المجتمع الدولي أو الجهات المانحة كما درجت العادة، بل له علاقة بصميم معاناة الناس على مستوى الأهل والأطفال الذين يكبرون من دون هوية ولا أوراق شرعية، وتكبر معهم المعاناة ويزداد عددهم مع الوقت".
وأضاف: "إننا نعول كثيرا على عهد الرئيس جوزاف عون والحكومة الأولى فيه، وتحديدا وزارة الداخلية، من أجل المضي قدما في إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها. فهذا الأمر يعني الإنسان وحقه بالعيش الكريم والتعلم والصحة والسكن وسوى ذلك من ضمانات اجتماعية، وهذا الانسان له من الكرامة الإنسانية القدر نفسه مما لنا جميعا بالتساوي، لكنه في الواقع يتعرض للإهانة إذ ينظر إليه بشفقة لأنه بلا هوية، ويعتبر مشردا، على الأقل على المستوى القانوني إن لم يكن أيضا على المستوى الاجتماعي والمعيشي".
ولفت الى أنه "عندما يكبر هذا الشخص يشعر بأنه لبناني من دون أن يكون لبنانيا، ويعامل كأنه أجنبي أو كأنه لا أحد على الإطلاق. وحتى في موضوع الإقامة يضطر إلى المراجعة والمعاناة كي يحصل على أي ورقة تعرف به، ليتمكن من الإقامة بكرامة على الأرض التي ولد عليها وترعرع وكبر فيها، كما أنه يكافح من أجل تحصيل التعليم وتقبله في المدارس والجامعات حيث توجه اليه نظرات الشفقة إن لم نقل الدونية، ويلاحقه التساؤل في كل مراحله الجامعية. وفي حال تمكن من تجاوز كل هذه المراحل، فإنه قد يضطر للقبول بعمل لا يليق به ولا بطموحاته، نظرا لتعذر فرص اختيار الاختصاص الذي يريده، فالنقابات في لبنان ولا سيما الإلزامية منها، تطلب أوراقا ثبوتية، وأن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات".
وقال: "هذا الشخص هو طفل في الأساس لا ذنب له، بل ذنبنا نحن على مستويات متعددة. على الوزارات والإدارات المعنية مسؤولية كبيرة بالتصدي لهذه الظاهرة التي يكبر حجمها، وهناك أناس ينتظرون وأطفال مجهولو المصير والمستقبل، لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على العلم والعمل والعلاج. هؤلاء ينتظرون جوابا وحلولا عملية. هناك آباء وأمهات ينتظرون، فالمأساة لا تقتصر على الاطفال فقط بل تتعلق بالأسرة والمجتمع والدولة، التي يجب أن تستفيق فعلا على هذه المشكلة وتتصدى لها بحلول ناجعة مرة واحدة وإلى الأبد".
سليمان
بدورها، قالت رئيسة اللجنة: "لقد اصبح 25 شباط اليوم الوطني للطفل اللبناني مكتوم القيد، بقرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية سابقا النقيب رشيد درباس، وفي هذا اليوم نعالج موضوعا في غاية الاهمية لأنه يرسم بمضمونه خريطة حياة كل طفل لم يجد له قيودا في سجلات النفوس اللبنانية، فيصبح شخصا مهمشا موجودا في الواقع ليس له اي وجود قانوني باعتبار عدم حيازته لأوراقه الثبوتية التي تؤكد هويته وانتماءه، تحرمه من التمتع بالحقوق الانسانية الاساسية كافة، على الرغم من تمتعه بالشروط التي تخوله التمتع بحقوقه كاملة والاستحصال على حق القيد في سجلات النفوس اللبنانية".
وبعد عرض لقطة تلفزيونية قصيرة عن وضع هؤلاء الاطفال، قالت سليمان: "أود أن أشير هنا الى دور الاهل ومسؤوليتهم في ترك اطفالهم من دون هوية نتيجة اهمالهم أو جهلهم أو عدم وعيهم أو خلافاتهم الزوجية والتفكك الأسري، وغيرها من الاسباب التي تؤدي بأولادهم الى اليأس والارتكابات الخطيرة وتعرضهم للاتجار بهم. من هنا الحاجة ماسة لمساءلة اصحاب العلاقة لدى التقصير في القيام بواجباتهم تجاه الطفولة".
وأعلنت أن "ما تسعى اليه اللجن هو اعفاء دعاوى النفوس العائدة لمكتومي القيد من الرسوم بالتعاون مع وزارة العدل، تأمين المعونة القضائية لهذه الفئة المهمشة بالتعاون مع نقيب المحامين، العمل على ايجاد آلية تواصل للتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمستشفيات والمخاتير والاطباء والقابلات القانونيات بهدف التبليغ عن الولادات والحصول على عدد تقريبي للمواليد مكتومي القيد، قيام حملة توعية من خلال لقاءات في المناطق اللبنانية، العمل على تخفيض أو ربما الغاء كلفة الفحص النووي DNA بالتعاون مع وزارة الصحة".
وقالت: "نعمل على تنظيم ورشة عمل مع قضاة الاحداث لتسليط الضوء على الاشكاليات التي تعترضهم اثناء النظر بدعاوى النفوس بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى".
اضافت: "بالنسبة للمعالجة القانونية، تقدمت اللجنة بثلاثة اقتراحات قوانين من رئيسة اللجنة النيابية للأم والطفل النائبة عناية عز الدين، من اجل درسها ثم احالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها. مراجعة قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر في ٧ كانون الأول سنة ١٩٥١ من اجل تعديل او الغاء او استحداث قوانين جديدة تخدم اهداف اللجنة. تعديل المادة ٢ منه بحيث تصبح بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة او الاب او الام او قاضي الاحداث. تعديل المادة ٢٥ من القانون ٤٢٢ المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بحيث تعتبر مكتوم القيد معرض للخطر فيخضع للحماية القانونية من قبل قاضي الاحداث. اضافة فقرة على المادة ٥٠١ من قانون العقوبات المتعلقة باهمال الواجبات العيلية بحيث يعتبر اهمال الاهل تسجيل المولود جرما جزائيا يعاقب عليه القانون، هنا يحاسب الاهل على اهمالهم".
وتابعت: "كما عقدت اللجنة اجتماعا مع مديرة مديرية الاحصاء المركزي ماريا مالدونيان بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٥، بهدف التعاون من اجل تأمين احصاء رسمي لعدد الأولاد اللبنانيين مكتومي القيد بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام. وتعمل اللجنة على تأمين احصاء ولو تقريبي من وزارة التربية ومن المخاتير".
أخبار لبنان
بول مرقص
الأطفال
مكتومي القيد
التالي
اجتماع للجنة الأشغال بحث في ملف الأبنية الآيلة للسقوط عطية: في صدد إعلان حال طوارىء وشكلنا لجنة فرعية للمتابعة
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
السابق
0
أخبار لبنان
2026-02-17
مرقص: حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق كل الأجهزة المعنية
أخبار لبنان
2026-02-17
مرقص: حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق كل الأجهزة المعنية
0
أخبار لبنان
2025-12-08
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
أخبار لبنان
2025-12-08
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
0
أخبار لبنان
2026-02-21
اجتماع وزاري في وزارة الشؤون لمناقشة أوضاع أطفال الشوارع وخطة وطنية متكاملة لحمايتهم
أخبار لبنان
2026-02-21
اجتماع وزاري في وزارة الشؤون لمناقشة أوضاع أطفال الشوارع وخطة وطنية متكاملة لحمايتهم
0
أخبار لبنان
2026-02-12
بخاري يبحث مع وفد من صندوق النقد إجراءات الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي
أخبار لبنان
2026-02-12
بخاري يبحث مع وفد من صندوق النقد إجراءات الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي
0
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
0
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
0
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
0
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
0
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
0
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
4
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
5
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
8
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
