اجتماع للجنة الأشغال بحث في ملف الأبنية الآيلة للسقوط عطية: في صدد إعلان حال طوارىء وشكلنا لجنة فرعية للمتابعة

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين والنواب وممثلين عن الإدارات المعنية.







بعد الجلسة، قال عطية: "جلستنا اليوم كانت بعنوان البحث بحلول قصيرة وطويلة المدى في موضوع الأبنية المتصدعة الآيلة للسقوط على مستوى كل لبنان، وأعطينا أهمية لطرابلس لأنها تحوي نسبا من التصدع في الأبنية أكثر. كما تعرفون، لقد عانى البلد كثيرا من الحروب، فبعض الأبنية تضرر".







وتحدث عن "بعض الأحياء القديمة والإمكانيات المادية الاقتصادية، حيث كان الناس يسكنون مع بعضهم"، لافتا إلى "البناء العشوائي والفساد الإداري الذي حصل والتعديات والإمكانات الاجتماعية والطبقة الفقيرة والأماكن الشعبية وقانون الإيجارات والأبنية"، وقال: "هذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، أوصلتنا إلى مأساة اجتماعية على مستوى كل البلد".







أضاف: "في بيروت ألفان و400 بناية تحتاج إلى ترميم. وفي طرابلس، هناك حوالى 400 بناية آيلة للسقوط. أما إمكانية الدولة فقليلة. ودعونا اليوم الجهات المختصة والوزارات المعنية، لكن للأسف اعتذر الوزراء في غالبيتهم، ولم تحضر سوى وزيرة البيئة".







وتابع: "تفاهمنا مع نقابتي المهندسين والجهات الإغاثية، وكان الحضور لافتا لكل المؤسسات المختصة. لقد شكلنا لجنة فرعية تضم المؤسسات في غالبيتها من أجل متابعة هذه المواضيع. بصراحة، الموضوع صعب، ويحتاج إلى علاج تشريعي ومسح ميداني وتقييم للأبنية فنيا. ولقد وضعت النقابات نفسها في الخدمة. كما أن البلديات جاهزة، وهناك توصيات ستصدر".







وختم: "نحن في صدد إعلان حال طوارىء في ملف معالجة تصدع الأبنية، لأنها مسألة اجتماعية، واللجنة الفرعية ستتابع هذا الأمر مع الحكومة، والمطلوب أكثر تجاه أهلنا في طرابلس".