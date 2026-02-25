الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع للجنة الأشغال بحث في ملف الأبنية الآيلة للسقوط عطية: في صدد إعلان حال طوارىء وشكلنا لجنة فرعية للمتابعة
أخبار لبنان
2026-02-25 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اجتماع للجنة الأشغال بحث في ملف الأبنية الآيلة للسقوط عطية: في صدد إعلان حال طوارىء وشكلنا لجنة فرعية للمتابعة
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين والنواب وممثلين عن الإدارات المعنية.
بعد الجلسة، قال عطية: "جلستنا اليوم كانت بعنوان البحث بحلول قصيرة وطويلة المدى في موضوع الأبنية المتصدعة الآيلة للسقوط على مستوى كل لبنان، وأعطينا أهمية لطرابلس لأنها تحوي نسبا من التصدع في الأبنية أكثر. كما تعرفون، لقد عانى البلد كثيرا من الحروب، فبعض الأبنية تضرر".
وتحدث عن "بعض الأحياء القديمة والإمكانيات المادية الاقتصادية، حيث كان الناس يسكنون مع بعضهم"، لافتا إلى "البناء العشوائي والفساد الإداري الذي حصل والتعديات والإمكانات الاجتماعية والطبقة الفقيرة والأماكن الشعبية وقانون الإيجارات والأبنية"، وقال: "هذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، أوصلتنا إلى مأساة اجتماعية على مستوى كل البلد".
أضاف: "في بيروت ألفان و400 بناية تحتاج إلى ترميم. وفي طرابلس، هناك حوالى 400 بناية آيلة للسقوط. أما إمكانية الدولة فقليلة. ودعونا اليوم الجهات المختصة والوزارات المعنية، لكن للأسف اعتذر الوزراء في غالبيتهم، ولم تحضر سوى وزيرة البيئة".
وتابع: "تفاهمنا مع نقابتي المهندسين والجهات الإغاثية، وكان الحضور لافتا لكل المؤسسات المختصة. لقد شكلنا لجنة فرعية تضم المؤسسات في غالبيتها من أجل متابعة هذه المواضيع. بصراحة، الموضوع صعب، ويحتاج إلى علاج تشريعي ومسح ميداني وتقييم للأبنية فنيا. ولقد وضعت النقابات نفسها في الخدمة. كما أن البلديات جاهزة، وهناك توصيات ستصدر".
وختم: "نحن في صدد إعلان حال طوارىء في ملف معالجة تصدع الأبنية، لأنها مسألة اجتماعية، واللجنة الفرعية ستتابع هذا الأمر مع الحكومة، والمطلوب أكثر تجاه أهلنا في طرابلس".
أخبار لبنان
للجنة
الأشغال
الأبنية
الآيلة
للسقوط
عطية:
إعلان
طوارىء
وشكلنا
فرعية
للمتابعة
التالي
الرئيس عون استقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لمبادرة IMEC: لبنان مستعد للانخراط ضمن اطارها بما يخدم مصالحه
مرقص في مؤتمر صحافي مع لجنة معالجة أوضاع الأطفال مكتومي القيد: على الوزارات والإدارات المعنية مسؤولية كبيرة بالتصدي لهذه الظاهرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-11
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس لمتابعة تنفيذ قرارات معالجة الأبنية الآيلة للسقوط
أخبار لبنان
2026-02-11
اجتماع تنسيقي في سرايا طرابلس لمتابعة تنفيذ قرارات معالجة الأبنية الآيلة للسقوط
0
أخبار لبنان
2026-02-08
بري: لإعتبار ملف ترميم وتدعيم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية بإمتياز
أخبار لبنان
2026-02-08
بري: لإعتبار ملف ترميم وتدعيم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية بإمتياز
0
أخبار لبنان
2026-02-03
لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون أخلاقيات مهنة التمريض وشكلت لجنة فرعية لمزيد من الدراسة
أخبار لبنان
2026-02-03
لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح قانون أخلاقيات مهنة التمريض وشكلت لجنة فرعية لمزيد من الدراسة
0
خبر عاجل
2026-02-08
رئيس بلدية طرابلس: 6 شهداء و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال
خبر عاجل
2026-02-08
رئيس بلدية طرابلس: 6 شهداء و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
0
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
أمن وقضاء
12:23
بيانٌ لنادي قضاة لبنان بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون تنظيم القضاء العدلي
0
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
أخبار لبنان
12:03
"الطاقة" تردّ على التيار الوطني الحر: توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية والتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
أخبار لبنان
08:36
نقابة أصحاب المستشفيات تمنت على شركات التأمين التروي في مواقفها وعدم التفرد في نشر معلومات تضلل الرأي العام
0
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
أخبار لبنان
2025-12-24
الرئيس عون يوقّع مرسوما يقضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-09-17
يوتيوب تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
0
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
2026-02-22
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
4
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
5
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
8
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More