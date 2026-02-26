الأخبار
مراقبو "الصحة" جالوا على ملاحم ومحال حلويات في بلدة كفررمان... وتوجيه إنذارات خطية
أخبار لبنان
2026-02-26 | 09:01
مراقبو "الصحة" جالوا على ملاحم ومحال حلويات في بلدة كفررمان... وتوجيه إنذارات خطية
قام مراقبو وزارة الصحة في النبطية، بحملات تفتيش شملت العديد من الملاحم ومحال الحلويات في بلدة كفررمان للتأكد من اتخاذ الإجراءات كافة من أجل السلامة الغذائية والصحية، وذلك بإشراف وتوجيهات رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور محمد محيدلي وطبيب القضاء بشار شميساني. وتم أخذ عينات غذائية وإرسالها إلى مختبر سلامة الغذاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في النبطية لفحصها.
كما تم توجيه إنذارات خطية لعدد من المحال والملاحم المخالفة بضرورة تفعيل إجراءات السلامة الغذائية والنظافة.
أخبار لبنان
وزارة الصحة
الملاحم
محال الحلويات
كفررمان
