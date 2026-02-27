الرئيس عون ترأس اجتماعاً أمنياً خُصص للبحث في نتائج ومداولات لقاء القاهرة

ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا، ضمّ وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.



وقد خُصص الاجتماع للبحث في نتائج ومداولات اللقاء الذي عُقد في القاهرة، في إطار التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.