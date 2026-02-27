للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار

لامست الثلوج في عكار عتبة الـ500 متر للمرة الأولى هذا العام، فغطّت المرتفعات والبلدات الجبلية بطبقةٍ بيضاء، وأعادت البرودة القارسة إلى المنطقة.



وعلى الفور، عملت الجرافات والآليات التابعة للبلديات واتحاداتها على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، ,لا سيما في القرى المرتفعة، لتسهيل حركة المواطنين ومنع عزل أي بلدة نتيجة تراكم الثلوج.



كما سُجّل هطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهر، ولا سيما نهر الأسطوان الذي ارتفع منسوبه بشكل ملحوظ، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.