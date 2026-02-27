إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

حيدر يعرض مع حبيب تطوير الرابط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان

حيدر يعرض مع حبيب تطوير الرابط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان

للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار