حيدر يعرض مع حبيب تطوير الرابط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان

عرض وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب لمشاريع المصرف الحالية والمستقبلية، والعلاقة القائمة بين الطرفين.



وتركّز البحث خلال اللقاء، على تطوير الرابط الإلكتروني المعمول به حالياً بين مصرف الإسكان ووزارة العمل، كي يشمل خدماتها كافة من دون استثناء والتي تُعنى بملفات المصرف تسهيلاً لخدمات المواطنين.