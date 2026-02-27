افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل

بعد إطلاق مشروع النقل المشترك ووضع الباصات العامة بتصرف المواطنين، إفتتحت المؤسسة العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل.



وهذه الغرفة التي ستكون مرادفة لغرفة العمليات في أنفة، ستكون مخصصة لمتابعة الحركة اليومية للباصات التي يبلغ عددها 93 باصا، تعمل على 11 خط منذ أكثر من عام، بشكل دقيق وتبعاً لتقنيات حديثة تعمل بأسلوب المكننة والذكاء الإصطناعي.