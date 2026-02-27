الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
أخبار لبنان
2026-02-27 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
0
min
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
بعد إطلاق مشروع النقل المشترك ووضع الباصات العامة بتصرف المواطنين، إفتتحت المؤسسة العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل.
وهذه الغرفة التي ستكون مرادفة لغرفة العمليات في أنفة، ستكون مخصصة لمتابعة الحركة اليومية للباصات التي يبلغ عددها 93 باصا، تعمل على 11 خط منذ أكثر من عام، بشكل دقيق وتبعاً لتقنيات حديثة تعمل بأسلوب المكننة والذكاء الإصطناعي.
أخبار لبنان
النقل المشترك
مصلحة سكك الحديد
غرفة عمليات
الباصات
التالي
رجي بحث مع السفير الفرنسي في مؤتمر دعم الجيش واطلع من مدير عام "ايدال" على نشاطات المؤسسة وبرامج عملها
الداخلية تطرح مناقصتين لتأمين لوحات تسجيل آمنة ومكننة مصلحة السيارات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس
0
أخبار لبنان
2026-02-22
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
أخبار لبنان
2026-02-22
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
0
أخبار لبنان
2026-02-05
هذا ما أوضحته وزارة الاشغال حول ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد
أخبار لبنان
2026-02-05
هذا ما أوضحته وزارة الاشغال حول ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد
0
أخبار لبنان
2026-01-14
توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي
أخبار لبنان
2026-01-14
توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:33
اليونيفيل سلمت الجيش اللبناني آخر حقلين من أصل خمسة حقول ألغام تم تطهيرها
أخبار لبنان
09:33
اليونيفيل سلمت الجيش اللبناني آخر حقلين من أصل خمسة حقول ألغام تم تطهيرها
0
أخبار لبنان
09:02
الرئيس سلام تناول مع بساط اهمية تكثيف جولات مراقبي حماية المستهلك وتابع مع قباني وحيدر مشاريع برنامج LEAP
أخبار لبنان
09:02
الرئيس سلام تناول مع بساط اهمية تكثيف جولات مراقبي حماية المستهلك وتابع مع قباني وحيدر مشاريع برنامج LEAP
0
أخبار لبنان
08:52
وزير المالية يلتقي وفد كتاب العدل لمناقشة تحسين المعاملات وتسهيل توريد الرسوم
أخبار لبنان
08:52
وزير المالية يلتقي وفد كتاب العدل لمناقشة تحسين المعاملات وتسهيل توريد الرسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-26
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
أخبار لبنان
2026-02-26
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
0
أخبار دولية
2026-01-03
نائبة الرئيس الفنزويلي تقول إنها لا تعرف مكان وجوده
أخبار دولية
2026-01-03
نائبة الرئيس الفنزويلي تقول إنها لا تعرف مكان وجوده
0
أخبار لبنان
2025-12-04
تبرّع لجمعية راهبات الصليب عبر تطبيق OMT Pay وعبر مراكز OMT من دون رسوم
أخبار لبنان
2025-12-04
تبرّع لجمعية راهبات الصليب عبر تطبيق OMT Pay وعبر مراكز OMT من دون رسوم
0
أمن وقضاء
2025-11-07
أمن الدولة: عملية أمنية في مخيم شاتيلا اسفرت عن إصابة مطلوبين اثنين
أمن وقضاء
2025-11-07
أمن الدولة: عملية أمنية في مخيم شاتيلا اسفرت عن إصابة مطلوبين اثنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
أخبار لبنان
07:05
جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل
0
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لبنان يواجه خيارين...
0
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
أخبار لبنان
06:58
افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل
0
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
0
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
0
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
3
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
5
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
6
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
7
خبر عاجل
10:19
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك
خبر عاجل
10:19
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك
8
أمن وقضاء
09:49
العماد رودولف هيكل واللواء رائد عبد الله شاركا في اجتماع القاهرة... والحاضرون أكدوا عزم بلادهم على تعزيز قدرات الجيش
أمن وقضاء
09:49
العماد رودولف هيكل واللواء رائد عبد الله شاركا في اجتماع القاهرة... والحاضرون أكدوا عزم بلادهم على تعزيز قدرات الجيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More