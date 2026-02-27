رجي بحث مع السفير الفرنسي في مؤتمر دعم الجيش واطلع من مدير عام "ايدال" على نشاطات المؤسسة وبرامج عملها

استقبل وزير الخارجية يوسف رجي السفير الفرنسي لدى لبنان Hervé Magro، وجرى خلال اللقاء البحث في التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المقرّر عقده في باريس في الخامس من آذار الجاري، إضافة إلى عرض آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. وقد سلّم السفير الفرنسي الوزير رجي دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر.



وأكد رجي "أهمية إنجاح هذا المؤتمر بما يعزّز قدرات المؤسسات الأمنية الشرعية ويدعم دورها في حفظ الأمن والاستقرار"، مؤكدا "حرص لبنان على مواصلة التعاون والتنسيق مع فرنسا وسائر الشركاء الدوليين في هذا المجال".



كذلك استقبل الوزير رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) الدكتور ماجد منيمنة، الذي أطلعه على نشاطات المؤسسة وبرامج عملها وبحث معه آفاق تعزيز التعاون بينها وبين وزارة الخارجية لتشجيع الاستثمارات في لبنان وتسهيل معاملات المستثمرين.



كما التقى رجي سفير رومانيا لدى لبنان Radu Cătălin Mardare، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، حيث نوّه بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتمنى له التوفيق في مهامه المقبلة.