باسيل: لبنان يواجه خيارين...

أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال "لقاء الإخوة في زمن الصوم" في طرابلس، أن لبنان يواجه اليوم خيارين: إما أن يبقى ساحة صراع بين طوائف خائفة، أو يتحوّل إلى دولة مواطنين مطمئنين.