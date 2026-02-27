رسامني عرض مع فضل الله ودرغام تعبيد الطرقات في الضاحية والجنوب

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، النائب حسن فضل الله، يرافقه رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام، حيث جرى البحث في ملف صيانة وتعبيد شبكة الطرق في الضاحية وواقع الطرقات المتضرّرة والحاجات الملحّة لإعادة تأهيلها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة وتحسين حركة السير وتسهيل تنقّل المواطنين.



وثمنا اهتمام الوزيررسامني ومتابعته، واكدا أهمية "استمرار التعاون لما فيه مصلحة المواطنين وتعزيز التنمية المناطقية المتوازنة".