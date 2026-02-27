الأخبار
الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم القوى المسلحة في باريس

2026-02-27 | 12:17
الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم القوى المسلحة في باريس
الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم القوى المسلحة في باريس

تلقّى وزير الداخلية أحمد الحجار دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرّر عقده في الخامس من آذار في باريس.

وأشار الوزير الحجار إلى تعويل لبنان على نجاح هذا المؤتمر لما له من أهمية بالغة في هذه المرحلة، مؤكداً أنّ دعم قوى الأمن الداخلي، إلى جانب الجيش اللبناني، يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحفظ الأمن والاستقرار.

ولفت الوزير الحجار إلى أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مثمّناً كل جهد عربي ودولي داعم للبنان وأمنه.

Learn More